Godda News: लगातार बारिश से उफान पर नदियां, पुलों के ऊपर से बह रहा पानी, जान जोखिम में डालकर आवागमन

वहीं झारखंड-बिहार की सीमा पर स्थित गेरूआ नदी में भी तेज बहाव जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण इन नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। यदि बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो कई निचले क्षेत्रों में जलभराव और संपर्क बाधित होने की आशंका जताई जा रही है। गोड्डा-बसंतराय मुख्य मार्ग पर हरगामा गांव स्थित ऐचा नदी के पुल के ऊपर से तेज गति से पानी बह रहा है। पुल पूरी तरह पानी की चपेट में है, जिससे इस मार्ग पर आवागमन बेहद जोखिम भरा हो गया है। कई छोटे वाहन पुल के दोनों ओर रुककर जलस्तर कम होने का इंतजार कर रहे हैं। तेज बहाव के कारण सड़क का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। यह मार्ग बसंतराय को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रास्ता है, इसलिए लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। खतरे के बावजूद कुछ दोपहिया वाहन चालक अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार करते नजर आए। तेज बहाव के बीच बाइक सवार किसी तरह संतुलन बनाकर नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे। कई बार पानी के दबाव से वाहन डगमगाते भी दिखाई दिए, लेकिन जल्दबाजी के कारण लोग जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटे। स्थानीय ग्रामीणों ने ऐसे लोगों को रोकने और सुरक्षित रहने की सलाह दी। ग्रामीणों का कहना है की थोड़ी-सी लापरवाही किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, इसलिए प्रशासन को ऐसे स्थानों पर बैरिकेडिंग कर आवाजाही पूरी तरह रोकनी चाहिए। हरगामा गांव स्थित ऐचा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। स्थानीय लोगों के अनुसार पुल का अधिकांश निर्माण पूरा हो चुका है और कुछ ही दिनों में इसे चालू किए जाने की संभावना है। नया पुल शुरू होने के बाद बरसात के मौसम में पुल के ऊपर से पानी बहने की समस्या समाप्त हो जाएगी और गोड्डा-बसंतराय मुख्य मार्ग पर वर्षभर सुरक्षित आवागमन संभव हो सकेगा। क्षेत्र के लोगों को लंबे समय से इस पुल के चालू होने का इंतजार है और उन्हें उम्मीद है की इससे हर वर्ष होने वाली परेशानी से स्थायी राहत मिलेगी। इधर प्रशासन ने लोगों से पूरी सतर्कता बरतने की अपील की है। प्रशासन का कहना है की जिन पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है, उन्हें पार करने का प्रयास बिल्कुल न करें। अनावश्यक यात्रा से बचें तथा बच्चों और बुजुर्गों को नदी के किनारे नहीं जाने दें। किसी भी आपात स्थिति या दुर्घटना की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन को दें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि तेज बहाव के दौरान थोड़ी-सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए लोग संयम और सावधानी बरतें। लगातार हो रही बारिश के कारण पूरे प्रखंड में लोग मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। यदि अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहती है तो नदियों का जलस्तर और बढ़ सकता है तथा कई ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित होने की आशंका है। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।