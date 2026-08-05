Godda News: बारिश ने खोली शहर के विकास दावों की पोल, कई मोहल्लों के घरों में घुसा घुटने भर पानी

Godda News: गोड्डा में सोमवार देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। बारिश से कई मोहल्लों में पानी घुस गया, जिससे लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। वार्ड संख्या 08 में 50 घरों को क्षति पहुंची है। स्थानीय निवासियों ने समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को जानकारी दी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

Godda News: गोड्डा एक प्रतिनिधि। सोमवार के देर रात करीब दो घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने शहर में विकास और जल निकासी व्यवस्था के दावों की पोल खोलकर रख दी। एक ओर जहां बारिश किसानों के लिए राहत और खुशी लेकर आई, वहीं दूसरी ओर शहर के कई मोहल्लों के लोगों के लिए यह भारी मुसीबत बन गई। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने और नालों की सफाई नहीं किए जाने के कारण कई इलाकों में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। कई परिवारों को घुटनों तक पानी के बीच दिनभर गुजर बसर करना पड़ा। सबसे खराब स्थिति वार्ड संख्या 08 स्थित गोढ़ी दुर्गा मंदिर के पीछे की है। यहां लगभग 50 घरों में बारिश का पानी प्रवेश कर गया, जिससे लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है। कमरों, रसोई और आंगन तक पानी भर जाने से घरेलू सामान भी प्रभावित हुआ है।

स्थानीय निवासियों का अनुभव स्थानीय निवासी आरती सिंह ने बताया कि घर में छोटे बच्चे और बुजुर्ग रहते हैं। हर कमरे में पानी भरा हुआ है, जिससे सामान्य जीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। लोग मानसिक रूप से परेशान हैं। उन्होंने बताया कि परिवार के लोग पूरे दिन पानी निकालते रहे, लेकिन शाम तक भी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस समस्या की जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसी तरह वार्ड संख्या 03 के गली नंबर 3 की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। यहां लगभग 20 घरों का संपर्क मुख्य सड़क से कट गया है। सड़क पर जलभराव होने के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है, लोग रास्ता बदलकर मुख्य सड़क तक जा रहे हैं। घरों के बाहर लगातार पानी रहने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि छोटे बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया है और दैनिक जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है।

समस्या के समाधान की मांग स्थानीय मुकेश कुमार का आरोप है कि शहर में नालों का निर्माण नहीं होने तथा पुराने नालों की समय पर सफाई नहीं किए जाने के कारण हर वर्ष बरसात में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। लोगों का कहना है कि बरसात शुरू होने से पहले कई बार नगर परिषद से जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की गई थी। जनप्रतिनिधियों ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया था, लेकिन समस्या के समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई। फिलहाल नगर परिषद के प्रतिनिधि इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बारिश के शुरुआती दौर में ही सामने आई इस समस्या ने शहर की बदहाल जल निकासी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।