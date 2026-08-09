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Godda News: बरसात में धंसी तेतरिया टिकर संपर्क पथ, ग्रामीणों ने जल्द मरम्मत की उठाई मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: पथरगामा प्रखंड के अमडीहा में लगातार बारिश के कारण नेशनल हाईवे से तेतरिया टिकर जाने वाली संपर्क पथ का एक हिस्सा धंस गया है। ग्रामीण चिंतित हैं कि यदि शीघ्र मरम्मत नहीं की गई तो सड़क पूरी तरह टूट सकती है, जिससे आने-जाने में बाधा आ सकती है। ग्रामीणों ने मरम्मत की मांग की है।

Godda News: बरसात में धंसी तेतरिया टिकर संपर्क पथ, ग्रामीणों ने जल्द मरम्मत की उठाई मांग

Godda News: पथरगामा प्रखंड अंतर्गत अमडीहा के समीप नेशनल हाईवे से तेतरिया टिकर जाने वाली संपर्क पथ का एक हिस्सा लगातार हो रही बारिश के कारण धंस गया है। सड़क के क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों में चिंता का माहौल है। उनका कहना है कि यदि शीघ्र मरम्मत नहीं कराई गई तो आने वाले दिनों में सड़क पूरी तरह टूट सकती है, जिससे आवागमन बाधित होने की आशंका है। ग्रामीणों ने बताया कि यह संपर्क मार्ग तेतरिया टिकर सहित आसपास के कई गांवों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग इसी सड़क से आवागमन करते हैं। बरसात के कारण सड़क धंसने से दुर्घटना की भी आशंका बनी हुई है।ग्रामीण

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बबलू यादव, रोहित मंडल, ललन मंडल, सुभाष यादव, मनोज मंडल, पवन मंडल एवं कुमोद मंडल सहित अन्य लोगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से अविलंब सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते मरम्मत नहीं होने पर सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाएगी, जिससे क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

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