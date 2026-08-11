Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Godda News: चिहारी पीठ स्थित सिंघेश्वर नाथ मंदिर में दूसरे सोमवारी पर निकली भव्य कलश शोभायात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
Follow us on Google News
share

Godda News: सावन के दूसरे सोमवारी के अवसर पर चिहारी पीठ स्थित सिंघेश्वर नाथ मंदिर में भव्य कलश शोभायात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने सुंदर नदी से पवित्र जल भरकर यात्रा शुरू की, जो पथरगामा चौक, तुलसीकित्ता होते हुए मंदिर तक गई। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और भक्ति के माहौल में उत्साह से भाग लिया।

Godda News: चिहारी पीठ स्थित सिंघेश्वर नाथ मंदिर में दूसरे सोमवारी पर निकली भव्य कलश शोभायात्रा

Godda News: खंड के चिहारी पीठ स्थित सिंघेश्वर नाथ मंदिर में सावन के दूसरे सोमवारी के अवसर पर श्रद्धा और उत्साह के साथ भव्य कलश शोभायात्रा निकाली गई। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सुंदर नदी से पवित्र जल भरकर कलश यात्रा की शुरुआत की। यह शोभायात्रा सुंदर नदी से निकलकर पथरगामा मुख्य चौक, तुलसीकित्ता होते हुए चिहारी पीठ स्थित सिंघेश्वर नाथ मंदिर पहुंची। यात्रा के दौरान श्रद्धालु डीजे की धुन पर “बोल बम” और “हर-हर महादेव” के जयकारों के साथ झूमते नजर आए। पूरे मार्ग में भक्तिमय माहौल बना रहा। मंदिर पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया तथा पूजा-अर्चना कर प्रसाद ग्रहण किया।

ये भी पढ़ें:Palamu News: सावन माह की दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में उमड़े शिवभक्त, निकाली गई कांवर व कलशयात्रा

इसके बाद सभी भक्त अपने-अपने घरों के लिए प्रस्थान कर गए।इस शोभा यात्रा के दौरान प्रभाष शील, शिवम कुमार भगत, उत्तम कुमार भगत, रूपेश कुमार गुप्ता, सूरज कुमार गुप्ता, नकुल शर्मा, वकील ताती, हिर्दय साह, चन्दन कुमार, श्रीधर पंडित, स्थानीय ग्रामीण एवं बड़ी संख्या में शिवभक्त उपस्थित रहे। दूसरे सोमवारी पर निकली इस शोभायात्रा ने क्षेत्र में भक्ति और आस्था का अद्भुत वातावरण बना दिया।

ये भी पढ़ें:Bokaro News: सावन की दूसरी सोमवारी को शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु
ये भी पढ़ें:Latehar News: दूसरी सोमवारी पर जलाभिषेक के लिए शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।