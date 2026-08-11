Godda News: चिहारी पीठ स्थित सिंघेश्वर नाथ मंदिर में दूसरे सोमवारी पर निकली भव्य कलश शोभायात्रा
Godda News: सावन के दूसरे सोमवारी के अवसर पर चिहारी पीठ स्थित सिंघेश्वर नाथ मंदिर में भव्य कलश शोभायात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने सुंदर नदी से पवित्र जल भरकर यात्रा शुरू की, जो पथरगामा चौक, तुलसीकित्ता होते हुए मंदिर तक गई। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और भक्ति के माहौल में उत्साह से भाग लिया।
Godda News: खंड के चिहारी पीठ स्थित सिंघेश्वर नाथ मंदिर में सावन के दूसरे सोमवारी के अवसर पर श्रद्धा और उत्साह के साथ भव्य कलश शोभायात्रा निकाली गई। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सुंदर नदी से पवित्र जल भरकर कलश यात्रा की शुरुआत की। यह शोभायात्रा सुंदर नदी से निकलकर पथरगामा मुख्य चौक, तुलसीकित्ता होते हुए चिहारी पीठ स्थित सिंघेश्वर नाथ मंदिर पहुंची। यात्रा के दौरान श्रद्धालु डीजे की धुन पर “बोल बम” और “हर-हर महादेव” के जयकारों के साथ झूमते नजर आए। पूरे मार्ग में भक्तिमय माहौल बना रहा। मंदिर पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया तथा पूजा-अर्चना कर प्रसाद ग्रहण किया।
इसके बाद सभी भक्त अपने-अपने घरों के लिए प्रस्थान कर गए।इस शोभा यात्रा के दौरान प्रभाष शील, शिवम कुमार भगत, उत्तम कुमार भगत, रूपेश कुमार गुप्ता, सूरज कुमार गुप्ता, नकुल शर्मा, वकील ताती, हिर्दय साह, चन्दन कुमार, श्रीधर पंडित, स्थानीय ग्रामीण एवं बड़ी संख्या में शिवभक्त उपस्थित रहे। दूसरे सोमवारी पर निकली इस शोभायात्रा ने क्षेत्र में भक्ति और आस्था का अद्भुत वातावरण बना दिया।
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