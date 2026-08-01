Godda News: भव्य डांस प्रतियोगिता में कलाकारों ने बिखेरा हुनर का जलवा

Godda News: पोड़ैयाहाट। सावन मेला के अवसर पर शिव नगर डांडे स्थित सिंहेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण में गुरुवार शाम आयोजित भव्य डांस प्रतियोगिता का उद्घाटन स्थानीय विधायक प्रदीप यादव, एसडीओ बैजनाथ उरांव एवं डीएसपी जेपीएन चौधरी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दर्शकों की उपस्थिति रही।प्रतियोगिता में शिव भगवान आधारित सामूहिक नृत्य, देशभक्ति आधारित सामूहिक नृत्य, सामाजिक सरोकार एवं जागरूकता आधारित समूह नृत्य तथा एकल नृत्य की प्रस्तुति दी गई। विभिन्न टीमों और कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकारों के प्रदर्शन पर दर्शकों ने जमकर तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया।

मौके पर विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन युवाओं की प्रतिभा को निखारने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों पर भी अपने विचार रखे, जिसे लोगों ने खूब सराहा।प्रतियोगिता के विजेताओं को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 20 हजार रुपये, द्वितीय स्थान को 16 हजार रुपये, तृतीय स्थान को 12 हजार रुपये तथा सांत्वना पुरस्कार के रूप में 7 हजार रुपये प्रदान किए गए।कार्यक्रम देर रात तक उत्साहपूर्ण माहौल में चलता रहा। आयोजन समिति ने सफल आयोजन के लिए सभी अतिथियों, प्रतिभागियों एवं दर्शकों के प्रति आभार जताया।इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी फुलेश्वर मुर्मू अंचल अधिकारी अमित किस्कू थाना प्रभारी महावीर पंडित पुलिस अवर निरीक्षक कृष्णा मंडल विधायक प्रतिनिधि अजय शर्मा श्यामानंद वत्स अर्चना देवी दिनेश यादव पश्चिमी जिला परिषद सदस्य राघवेंद्र सिंह पटल झा मनीष झा साइट सैकड़ो की संख्या में विभिन्न दल के नेता कार्यकर्ता एवं लोग मौजूद थे।