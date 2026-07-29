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Godda News: प्रशिक्षण के प्रथम बैच का शुभारंभ, पंचायत प्रतिनिधियों को दी गई जीपीडीपी 2026-27 की जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: प्रखण्ड कार्यालय पोड़ैयाहाट में दो दिवसीय जीपीडीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसमें पंचायत प्रतिनिधियों को जीपीडीपी 2026-27 की प्रक्रिया, योजना निर्माण, और विकास के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी गई। प्रतिभागियों ने पंचायतों के विकास के लिए योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने का संकल्प लिया।

Godda News: प्रशिक्षण के प्रथम बैच का शुभारंभ, पंचायत प्रतिनिधियों को दी गई जीपीडीपी 2026-27 की जानकारी

Godda News: प्रखण्ड कार्यालय पोड़ैयाहाट में मंगलवार को ग्राम पंचायत सुविधा दल (जीपीडीपी) के दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम बैच का शुभारंभ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी फुलेश्वर मुर्मू ने किया। प्रशिक्षण के पहले दिन ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) 2026-27 के प्रभावी निर्माण एवं क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में प्रखण्ड क्षेत्र के मुखिया, पंचायत सचिव, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक तथा स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की सदस्याओं ने भाग लिया। प्रतिभागियों को ग्राम सभा की भूमिका, सहभागी योजना निर्माण, पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारण, विभिन्न विभागों के समन्वय तथा जीपीडीपी 2026-27 की प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया।प्रशिक्षकों

ने बताया कि ग्राम पंचायत विकास योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का निर्माण कर पंचायतों के समग्र एवं सतत विकास को सुनिश्चित करना है। प्रशिक्षण के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मियों की क्षमता विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि वे जनभागीदारी आधारित एवं गुणवत्तापूर्ण विकास योजनाएं तैयार कर सकें।प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों ने सक्रिय सहभागिता निभाई और पंचायतों के सर्वांगीण विकास के लिए जीपीडीपी 2026-27 को प्रभावी ढंग से लागू करने का संकल्प लिया।कार्यक्रम में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सुशांत कुमार घांटी एवं पंचायत राज के प्रखण्ड समन्वयक अंकित आनंद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने प्रतिभागियों को जीपीडीपी के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी देते हुए पंचायत स्तर पर योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए।

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