Godda News: चोरी किया गया ट्रैक्टर व ट्रेलर बरामद, पांच आरोपी गिरफ्तार, वाहन चोर गिरोह की तलाश जारी

Godda News: गोड्डा पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के घर से चोरी किया गया ट्रैक्टर और ट्रेलर बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष छापेमारी दल गठित किया गया और मामले की जांच जारी है।

Godda News: गोड्डा संवाद सूत्र। गोड्डा जिले में वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए गोड्डा पुलिस लगातार अभियान चला रही है।

पुलिस की कार्रवाई इसी कड़ी में सुंदरपहाड़ी थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के एक चर्चित मामले का सफल उद्भेदन करते हुए चोरी गया महिंद्रा ट्रैक्टर एवं ट्रेलर बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि पूछताछ के आधार पर वाहन चोरी से जुड़े अन्य लोगों एवं संभावित गिरोह की तलाश में छापेमारी जारी है। जानकारी के अनुसार, सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम महुआटांड़ निवासी परमानंद साह का महिंद्रा ट्रैक्टर (पंजीकरण संख्या जेएच 17 वी 4613) तथा ट्रेलर (पंजीकरण संख्या जेएच 17वी 4514) 21 जुलाई की रात चालक के घर के समीप से अज्ञात अपराधियों द्वारा चोरी कर लिया गया था। घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर सुंदरपहाड़ी थाना कांड संख्या-20/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 के तहत मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

विशेष टीम का गठन घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक गोड्डा के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आकाश भारद्वाज के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। टीम ने प्राथमिकी दर्ज होने के तुरंत बाद घटनास्थल का वैज्ञानिक निरीक्षण किया तथा तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, मानव आसूचना (ह्यूमन इंटेलिजेंस) एवं अन्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर लगातार जांच जारी रखी। अनुसंधान के दौरान प्राप्त गुप्त सूचना और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी गया ट्रैक्टर एवं ट्रेलर सकुशल बरामद कर लिया। बरामदगी प्रहल्लाद गोरांय के घर के दरवाजे से की गई। पुलिस ने इस कार्रवाई में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में संचित कुमार उर्फ भोला, नवनीत कुमार राणा, जगेश पाल, आलोक कुमार पाल तथा प्रहलाद गोरांय शामिल हैं। सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार आरोपियों के बारे में एसडीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया की गिरफ्तार आरोपी नवनीत कुमार राणा का पूर्व से आपराधिक इतिहास भी रहा है। उससे पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, जिसके आधार पर वाहन चोरी के संगठित गिरोह की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस का मानना है कि इस गिरोह का संबंध अन्य वाहन चोरी की घटनाओं से भी हो सकता है। बरामद ट्रैक्टर महिंद्रा का इंजन एवं चेसिस नंबर का सत्यापन कर उसे सुरक्षित पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वाहन उसके वास्तविक मालिक को सौंपा जाएगा।

पुलिस की अपील एसडीपीओ ने कहा कि जिले में संपत्ति संबंधी अपराधों, विशेषकर वाहन चोरी के मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। ऐसे अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस वैज्ञानिक अनुसंधान, आधुनिक तकनीक एवं मजबूत सूचना तंत्र के माध्यम से अपराधियों पर लगातार शिकंजा कस रही है। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है कि अपने ट्रैक्टर एवं अन्य वाहनों को सुरक्षित स्थान पर खड़ा करें, आवश्यक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम थाना अथवा डायल-112 पर दें।

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--छापेमारी में शामिल रहे पुलिस पदाधिकारी:

इस सफल कार्रवाई में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोड्डा आकाश भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक मधुसूदन मोदक, सुंदरपहाड़ी थाना प्रभारी विधानचन्द्र पटेल, मुफस्सिल थाना प्रभारी आनंद साहा, सहायक अवर निरीक्षक रंजीत कुमार सिंह, कामेश्वर यादव, तेलोस्फर भेंगरा सहित सुंदरपहाड़ी थाना के सशस्त्र बल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।