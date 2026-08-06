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Godda News: चार शातिर अपराधियों की तस्वीर जारी, पुलिस ने जनता से मांगी सूचना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: गोड्डा पुलिस की अपराध शाखा ने चार शातिर अपराधियों की तस्वीरें जारी की हैं और आम लोगों से उन्हें पकड़वाने में सहयोग की अपील की है। ये अपराधी बैंक डकैती सहित कई गंभीर मामलों में संलिप्त हैं। पुलिस ने सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखने का विश्वास दिलाया है।

Godda News: चार शातिर अपराधियों की तस्वीर जारी, पुलिस ने जनता से मांगी सूचना

Godda News: पोड़ैयाहाट, एक संवाददाता। गोड्डा पुलिस की अपराध शाखा ने बुधवार को चार शातिर अपराधियों की तस्वीरें जारी कर आम लोगों से उन्हें पकड़वाने में सहयोग की अपील की है। पुलिस के अनुसार इन अपराधियों की संलिप्तता बैंक डकैती समेत कई संगीन आपराधिक मामलों में रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि ये अपराधी कहीं अकेले या एक साथ दिखाई दें तो बिना किसी जोखिम के तत्काल इसकी सूचना नजदीकी थाना या गोड्डा पुलिस को दें। पुलिस ने कहा है कि आम नागरिकों की सतर्कता और सहयोग से इन अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी संभव हो सकेगी।अपराध शाखा ने स्पष्ट किया है कि इनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और गिरफ्तारी के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की जा रही है।

पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और केवल सत्यापित सूचना ही पुलिस तक पहुंचाने का आग्रह किया है।पुलिस ने यह भी कहा कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

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