Godda News: योजना स्वीकृति पर अटका नगर परिषद बोर्ड, मत विभाजन नहीं होने से एक भी योजना पास नहीं

Godda News: गोड्डा नगर परिषद की बैठक में विकास योजनाओं पर सहमति नहीं बनने के कारण कोई नई योजना मंजूर नहीं हो सकी। सभी वार्डों के लिए प्रस्तावित योजनाओं पर पार्षदों ने आपत्ति जताई और मतदान नहीं हो सका। इसके चलते विकास कार्यों की शुरुआत टल गई है।

Godda News: गोड्डा एक प्रतिनिधि। नगर परिषद की बोर्ड बैठक शुक्रवार को अध्यक्ष सुशील रमानी की अध्यक्षता में हुई। लेकिन विकास योजनाओं पर सहमति नहीं बनने के कारण एक भी नई योजना को मंजूरी नहीं मिल सकी। बैठक में सभी वार्डों के लिए प्रस्तावित विकास योजनाओं की सूची पेश की गई, जिस पर बहुमत पार्षदों ने आपत्ति जताते हुए मत विभाजन कराने की मांग कर दी। मतदान नहीं होने के कारण कोई भी योजना स्वीकृत नहीं हो सकी। वहीं शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रस्ताव को भी यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि यह कार्य जिला प्रशासन की ओर से कराया जाएगा।

विकास योजनाओं का स्वरूप बैठक में नगर परिषद की ओर से विभिन्न वार्डों के लिए प्रस्तावित योजनाओं की सूची रखी गई। सूत्रों के अनुसार पहले सभी वार्डों को लगभग 10-10 लाख रुपये की एक एक योजना देने की बात कही गई थी। लेकिन प्रस्तुत सूची में वार्डवार योजनाओं की संख्या और राशि में बड़ा अंतर देखने को मिला। अधिकांश वार्डों को एक एक योजना दी गई, जबकि कुछ वार्डों को दो से चार योजनाएं प्रस्तावित थीं। वार्ड 16 के लिए लगभग 24.28 लाख रुपये की चार योजनाएं, वार्ड 17 के लिए करीब 16.81 लाख रुपये की दो योजनाएं, वार्ड 18 के लिए 14.20 लाख रुपये, वार्ड 19 के लिए 11.33 लाख रुपये तथा वार्ड 20 के लिए करीब 16.86 लाख रुपये की दो दो योजनाएं प्रस्तावित थीं। वहीं वार्ड 15 को केवल 8.68 लाख रुपये की एक योजना दी गई थी। इसी असमानता को लेकर बहुमत पार्षदों ने विरोध दर्ज कराया। उनका कहना था कि जब सभी वार्डों के लिए समान राशि की बात हुई थी तो योजना वितरण में भेदभाव क्यों किया गया। पार्षदों ने नियमों के तहत मत विभाजन कराने की मांग की, लेकिन मतदान नहीं हो सका। इसके कारण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित नहीं हो पाया और किसी भी योजना पर बोर्ड की मुहर नहीं लग सकी।

बैठक का संक्षिप्त विवरण बैठक में सावन को देखते हुए शिवपुर मंदिर से लहेरी टोला होते हुए नगर परिषद क्षेत्र में कांवरिया पथ की व्यापक साफ सफाई, मंदिर परिसर और शहर के गली मोहल्लों की सफाई व्यवस्था को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। नालियों की सफाई, जलजमाव की समस्या और प्रकाश व्यवस्था पर भी अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया। नगर निकाय चुनाव हुए करीब छह महीने होने वाले हैं, लेकिन अब तक शहर में कोई बड़ा विकास कार्य धरातल पर नहीं उतर पाया है। ऐसे में बोर्ड बैठक से लोगों को काफी उम्मीदें थीं। हालांकि योजनाओं पर सहमति नहीं बनने से विकास कार्यों की शुरुआत फिलहाल फिर टल गई है। बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष सुशील रमानी, उपाध्यक्ष पूजा तिवारी, कार्यपालक पदाधिकारी अरविन्द अग्रवाल, सिटी मैनेजर रोहित गुप्ता सहित नगर परिषद के सभी 21 वार्डों के पार्षद मौजूद थे।