Godda News: जयंती पर प्रेमचंद साहित्य पर विचार गोष्ठी आयोजित

Godda News: गोड्डा एक प्रतिनिधि। कथा सम्राट प्रेमचंद जयंती के अवसर पर शुक्रवार शाम स्थानीय इंडोर स्टेडियम में लोक मंच द्वारा एक विचार गोष्ठी का आयोजन कर प्रेमचंद के जीवन एवं उनके अद्वितीय साहित्य व साहित्यिक अवदान पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। संस्था के अध्यक्ष शिवकुमार भगत की अध्यक्षता में आहूत गोष्ठी का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि राज्य अल्पसंख्यक आयोग सदस्य हाजी इकरामुल हसन आलम ने दीप प्रज्वलित कर किया। संचालन युवा साहित्यकार सुरजीत झा ने जबकि विषय प्रवेश लोकमंच सचिव सर्वजीत झा ने किया। वक्ताओं में जहां शिवकुमार भगत एवं डॉ. मौसम ठाकुर के अलावा अमित राय, संगीता कुमारी, पंकज झा एवं आकाश कुमार ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला वहीं कवि डॉ. ब्रह्मदेव कुमार एवं उनकी धर्मपत्नी डॉ. स्मिता शिप्रा ने प्रेमचंद पर स्वरचित कविता का पाठ कर उन्हें शब्द - श्रद्धांजलि दी।