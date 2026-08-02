Godda News: जयंती पर प्रेमचंद साहित्य पर विचार गोष्ठी आयोजित
Godda News: गोड्डा में प्रेमचंद जयंती के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में प्रेमचंद के जीवन और साहित्य पर चर्चा हुई। मुख्य अतिथि हाजी इकरामुल हसन आलम थे, और कई प्रमुख साहित्यकारों ने इस अवसर पर प्रेमचंद के कार्यों पर चर्चा की तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
Godda News: गोड्डा एक प्रतिनिधि। कथा सम्राट प्रेमचंद जयंती के अवसर पर शुक्रवार शाम स्थानीय इंडोर स्टेडियम में लोक मंच द्वारा एक विचार गोष्ठी का आयोजन कर प्रेमचंद के जीवन एवं उनके अद्वितीय साहित्य व साहित्यिक अवदान पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। संस्था के अध्यक्ष शिवकुमार भगत की अध्यक्षता में आहूत गोष्ठी का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि राज्य अल्पसंख्यक आयोग सदस्य हाजी इकरामुल हसन आलम ने दीप प्रज्वलित कर किया। संचालन युवा साहित्यकार सुरजीत झा ने जबकि विषय प्रवेश लोकमंच सचिव सर्वजीत झा ने किया। वक्ताओं में जहां शिवकुमार भगत एवं डॉ. मौसम ठाकुर के अलावा अमित राय, संगीता कुमारी, पंकज झा एवं आकाश कुमार ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला वहीं कवि डॉ. ब्रह्मदेव कुमार एवं उनकी धर्मपत्नी डॉ. स्मिता शिप्रा ने प्रेमचंद पर स्वरचित कविता का पाठ कर उन्हें शब्द - श्रद्धांजलि दी।
इस अवसर पर साहित्यप्रेमी मनीष कुमार सिंह, अमित सिंह, मो. इबरार, ब्रजेश कुमार मंडल, संतोष यादव, राजेंद्र प्रसाद उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।