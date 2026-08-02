Godda News: झारखंड में बोलना ही गीत और चलना ही नृत्य : एसडीओ

Godda News: गोड्डा में आयोजित संगीत संध्या स्वरांजलि में कला और संस्कृति के महत्व पर जोर दिया गया। मुख्य अतिथि बैद्यनाथ उरांव ने संगीत को संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बताया। कार्यक्रम में संगीतकारों ने देशभक्ति गीत और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर संगीत में उत्कृष्टता के लिए उपस्थित कलाकारों को सम्मानित किया गया।

Godda News: गोड्डा एक प्रतिनिधि। झारखंड में बोलना ही गीत और चलना ही नृत्य है। संगीत यहां की संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उक्त आशय की बातें अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा बैद्यनाथ उरांव ने शुक्रवार शाम स्थानीय गांधी मैदान के कला संस्कृति मंच पर आयोजित संगीत संध्या स्वरांजलि का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ के पश्चात बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में कहा। उन्होंने कहा कि गोड्डा कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक जीवंत शहर है।

कार्यक्रम का आयोजन रेनबो म्यूजिकल ग्रुप द्वारा आयोजित उक्त रंगारंग कार्यक्रम के दौरान स्वागत संबोधन प्रस्तुत करते हुए रेनबो के संस्थापक अध्यक्ष सुरजीत झा ने संस्था के 27 वर्षों के शानदार संगीतमय सफर एवं अगणित उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। आरती सिंह के नेतृत्व में गुरुकुल डांस एकेडमी द्वारा स्वागत नृत्य की प्रस्तुति हुई। रेनबो के संस्थापक सचिव मनीष कुमार सिंह के निदेशन, अमित सिंह के संयोजन एवं राजीव कुमार के सधे हुए मंच संचालन में स्थानीय गायकों में कौशल किशोर मिश्रा, मनीष कुमार सिंह, अमित कुमार सिंह, जवाहर सिंह, अर्पणा कुमारी, अपराजिता रॉय, ब्रजेश कुमार मंडल, दिव्यांशु शांडिल्य, अमरेंद्र सिंह एवं बाल गायक द्वय आदित्य रॉय एवं द्वंश मिश्रा ने देशभक्ति गीतों से जहां कारगिल विजय के शहीदों के अलावा शहादत दिवस पर शहीद सम्राट ऊधम सिंह को स्वर श्रद्धांजलि दी वहीं पुण्यतिथि पर स्वर सम्राट मो. रफी के अलावा किशोर कुमार को उनके गाए गीतों से स्वरांजली अर्पित की।

सम्मान और पुरस्कार कार्यक्रम के दौरान स्थापित परंपरानुसार संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए गायक जवाहर सिंह गायिका अर्पणा कुमारी एवं अंकिता दुबे को एसडीएम श्री उरांव के हाथों पंडित रणजीत झा सम्मान के तहत अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ एवं मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। धन्यवाद ज्ञापन स्वरांजली के संयोजक अमित कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर बतौर विशेष अतिथि जिला खेल पदाधिकारी डॉ. प्राण महतो, राज्य अल्पसंख्यक आयोग सदस्य हाजी इकरामुल हसन आलम, लोक मंच सचिव सर्वजीत झा, डोन बोस्को स्कूल निदेशक अमित राय, साहित्यकार शिव कुमार भगत, शशि कांत गुप्ता, संजीव झा, सावन सिंह, जिला कुश्ती संघ उपाध्यक्षा उर्मिला कुमारी एवं कोषाध्यक्ष आकाश कुमार सहित बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी श्रोता उपस्थित थे।