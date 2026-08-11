Godda News: चिरुडीह में घर के पास हसुआ लेकर पहुंचने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी
Godda News: चिरुडीह गांव में रविवार रात को कुछ लोगों ने घर के पास हसुए के साथ पहुंचकर गाली-गलौज की। महेंद्र यादव ने शंकर यादव और प्रकाश यादव पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जान से मारने की कोशिश की। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात की जांच की। जांच जारी है।
Godda News: थाना क्षेत्र के चिरुडीह गांव में रविवार रात घर के पास कथित रूप से हसुआ लेकर पहुंचने और गाली-गलौज करने का मामला सामने आया है।घटना को लेकर गांव निवासी महेंद्र यादव ने सोमवार को पोड़ैयाहाट थाना में आवेदन देकर शंकर यादव, प्रकाश यादव समेत अन्य लोगों पर आरोप लगाया है।महेंद्र यादव ने आवेदन में बताया कि रविवार रात उक्त लोग कथित रूप से समूह बनाकर उनके घर के पास पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे।आरोप है कि उनके पास धान काटने वाला हसुआ भी था और जान से मारने का प्रयास किया गया।शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे।लोगों को आता देख सभी वहां से भाग निकले।इसके
बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई।सूचना मिलने पर पुलिस रविवार रात ही घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी ली।सोमवार को पीड़ित परिवार ने थाना पहुंचकर पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई।थाना प्रभारी महावीर पंडित ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है।प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मामला पूर्व में एक नाबालिग स्कूली छात्र को ब्लेड से घायल किए जाने की घटना से जुड़ा हुआ है।आवेदन के आधार पर अनुसंधान किया जा रहा है।जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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