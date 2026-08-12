Godda News: स्वतंत्रता दिवस सांस्कृतिक संध्या हेतु संपन्न ऑडिशन में 36 विद्यालय एवं संस्थान हुए शामिल
Godda News: जिला प्रशासन के तत्वावधान में स्वतंत्रता दिवस की सांस्कृतिक संध्या के लिए ऑडिशन मंगलवार को शुभदा विवाह भवन में आयोजित किया गया। 36 विद्यालयों ने प्रतिभाग किया। निर्णायक मंडली में विजय कुमार सिंह एवं अमित कुमार सिंह शामिल थे। अंतिम प्रस्तुतियां बुधवार को चयनित की जाएंगी और स्वतंत्रता दिवस पर प्रदर्शित की जाएंगी।
Godda News: जिला प्रशासन के तत्वावधान में स्वतंत्रता दिवस की शाम आयोजित होने वाली सांस्कृतिक संध्या के लिए श्रेष्ठ प्रस्तुतियों के चयन को लेकर एक दिवसीय ऑडिशन का आयोजन मंगलवार को स्थानीय भागलपुर रोड अवस्थित शुभदा विवाह भवन में किया गया।
ऑडिशन की जानकारी
उक्त आशय की जानकारी देते हुए आयोजन समिति सदस्य सुरजीत झा ने बताया कि ऑडिशन में अब तक का सर्वाधिक कुल 36 विद्यालय एवं संस्थानों की प्रतिभागिता रही जिनमें पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, डीएवी पब्लिक स्कूल गोड्डा, सेंट थॉमस स्कूल, ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल, बेथेल मिशन स्कूल, भारत भारती पब्लिक स्कूल, नवप्रभात मिशन स्कूल, डोन बोस्को स्कूल, रायना पब्लिक स्कूल, ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल, गोड्डा कॉलेज, डिवाइन हैप्पी पब्लिक स्कूल, चाणक्या इंटरनेशनल स्कूल, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की गोड्डा, पथरगामा, महागामा, ठाकुरगंगटी, मेहरमा, सुन्दरपहाड़ी, बोआरिजोर एवं रघुनाथपुर शाखा, झारखण्ड आवासीय बालिका विद्यालय बसंतराय, मध्य विद्यालय भतडीहा, सीएम एसओइ गोड्डा, सीएमएसओइ गोड्डा गर्ल्स, लिटिल ओक्स प्ले स्कूल, उत्क्रमित उच्च विद्यालय गंगटा खुर्द, गुरुकुल डांस एकेडमी, डी डांस एकेडमी, पी एंड डी डांस एकेडमी, नटराज डांस एकेडमी, गुरुकुल डांस किंगडम, द डायमंड कॉमर्स क्लासेज, द अचीवर्स प्वाइंट, सरगम म्यूजिकल इंस्टीट्यूट, एवं द किंगडम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नाम शामिल हैं।
निर्णायक मंडली
नवोदय विद्यालय जामताड़ा के नृत्य प्रशिक्षक विजय कुमार सिंह एवं अमित कुमार सिंह दो सदस्यीय निर्णायक मंडली में शामिल थे।
चयनित प्रस्तुतियों का प्रदर्शन
ऑडिशन में शामिल प्रस्तुतियों में से श्रेष्ठ प्रस्तुतियों का चयन कर बुधवार को अंतिम रूप दिया जाएगा। अंतिम रूप में चुने गए प्रस्तुतियों का प्रदर्शन स्वतंत्रता दिवस की शाम संध्या 6:30 बजे से शुभदा विवाह भवन में प्रस्तावित सांस्कृतिक संध्या में किया जाएगा तथा इन्हें ट्रॉफी प्रदान कर पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजन समिति के मनीष कुमार सिंह एवं अमरेंद्र सिंह बिट्टू सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागी एवं उनके शिक्षक उपस्थित थे।
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