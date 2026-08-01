Godda News: 2 अगस्त को लगेगा निःशुल्क सरवाइकल कैंसर जांच शिविर

Godda News: महागामा, एक संवाददाता। महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए क्राइस्ट राजा अस्पताल, गोड्डा एवं सीएमसी वेल्लोर के संयुक्त सहयोग से आगामी 2 अगस्त रविवार को महागामा गोविंदपुर स्थित सेंट थॉमस स्कूल में निःशुल्क गर्भाशय ग्रीवा कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि 20 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की सभी विवाहित महिलाओं से इस जीवनरक्षक जांच में भाग लेने की अपील की गई है। यह जांच पूरी तरह निःशुल्क होगी। सरवाइकल कैंसर का समय पर पता चलने पर इसका सफल इलाज संभव है। जांच के दौरान कैंसर बनने से पहले होने वाले शुरुआती बदलावों की पहचान की जाती है, जिससे समय रहते उपचार शुरू किया जा सकता है।शिविर में जांच क्राइस्ट राजा अस्पताल, गोड्डा एवं सीएमसी वेल्लोर के अनुभवी डॉक्टरों और प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा की जाएगी। महिलाओं की सुविधा, गोपनीयता एवं स्वच्छ वातावरण का विशेष ध्यान रखा जाएगा।अस्पताल प्रबंधन ने यह भी जानकारी दी है कि जिन महिलाओं में जांच के दौरान कैंसर-पूर्व (प्री-कैंसर) परिवर्तन पाए जाएंगे, उनका क्राइस्ट राजा अस्पताल, गोड्डा में आगे का आवश्यक उपचार भी पूरी तरह निःशुल्क किया जाएगा.