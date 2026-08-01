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Godda News: 2 अगस्त को लगेगा निःशुल्क सरवाइकल कैंसर जांच शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: महागामा में 2 अगस्त को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह कैंप सभी विवाहित महिलाओं के लिए है, जिसमें समय पर कैंसर की पहचान संभव होगी। शिविर में अनुभवी डॉक्टरों द्वारा जांच की जाएगी और कैंसर-पूर्व परिवर्तन पाए जाने पर निःशुल्क उपचार भी किया जाएगा।

Godda News: 2 अगस्त को लगेगा निःशुल्क सरवाइकल कैंसर जांच शिविर

Godda News: महागामा, एक संवाददाता। महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए क्राइस्ट राजा अस्पताल, गोड्डा एवं सीएमसी वेल्लोर के संयुक्त सहयोग से आगामी 2 अगस्त रविवार को महागामा गोविंदपुर स्थित सेंट थॉमस स्कूल में निःशुल्क गर्भाशय ग्रीवा कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि 20 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की सभी विवाहित महिलाओं से इस जीवनरक्षक जांच में भाग लेने की अपील की गई है। यह जांच पूरी तरह निःशुल्क होगी। सरवाइकल कैंसर का समय पर पता चलने पर इसका सफल इलाज संभव है। जांच के दौरान कैंसर बनने से पहले होने वाले शुरुआती बदलावों की पहचान की जाती है, जिससे समय रहते उपचार शुरू किया जा सकता है।शिविर में जांच क्राइस्ट राजा अस्पताल, गोड्डा एवं सीएमसी वेल्लोर के अनुभवी डॉक्टरों और प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा की जाएगी। महिलाओं की सुविधा, गोपनीयता एवं स्वच्छ वातावरण का विशेष ध्यान रखा जाएगा।अस्पताल प्रबंधन ने यह भी जानकारी दी है कि जिन महिलाओं में जांच के दौरान कैंसर-पूर्व (प्री-कैंसर) परिवर्तन पाए जाएंगे, उनका क्राइस्ट राजा अस्पताल, गोड्डा में आगे का आवश्यक उपचार भी पूरी तरह निःशुल्क किया जाएगा.

इन परिस्थितियों में जांच न कराएं

अस्पताल प्रबंधन ने सलाह दी है कि यदि कोई महिला-

महावारी एवं अन्य स्थिति

वर्तमान में मासिक धर्म (महावारी) में हो,

गर्भवती हो,किसी गंभीर अचानक (एक्यूट) बीमारी से पीड़ित हो,हाल ही में बड़ी पेट की सर्जरी से उबर रही हो,

अथवा पहले से कैंसर का उपचार करा रही हो,

तो वह इस शिविर में जांच न कराएं।

अस्पताल ने गोविंदपुर एवं महागामा क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने परिवार, पड़ोसियों और परिचितों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इस निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाकर अपने स्वास्थ्य की समय पर जांच करा सकें।

FAQs

महिलाओं के लिए जांच शिविर कब आयोजित किया जाएगा?
यह जांच शिविर 2 अगस्त को आयोजित किया जाएगा।
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