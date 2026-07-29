Godda News: खाद्यान्न आवंटन नहीं मिलने से राशन डीलरों में नाराजगी, वितरण अवधि बढ़ाने की मांग
Godda News: पोड़ैयाहाट प्रखंड के पीडीएस विक्रेताओं ने खाद्यान्न आवंटन में हो रही देरी के खिलाफ जिला प्रशासन से वितरण अवधि बढ़ाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि सीआईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद से आवंटन प्रभावित हुआ है, जिससे उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिल पा रहा है।
Godda News: पोड़ैयाहाट प्रखंड के जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) विक्रेताओं ने खाद्यान्न आवंटन में हो रही देरी को लेकर जिला प्रशासन से वितरण अवधि बढ़ाने की मांग की है। इस संबंध में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन, फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन, गोड्डा (पोड़ैयाहाट) की ओर से उपायुक्त एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के सीआईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद से खाद्यान्न आवंटन की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। इसके कारण प्रखंड के 25 जनवितरण विक्रेताओं को अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) का गेहूं एवं चावल उपलब्ध नहीं हो सका है।वहीं पीएचएच एवं एएवाई योजनाओं से जुड़े करीब 20 अन्य जनवितरण विक्रेताओं को भी खाद्यान्न नहीं मिल पाया है।डीलरों
का कहना है कि खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है, लेकिन अब तक आवंटन नहीं मिलने के कारण उपभोक्ताओं को राशन उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पा रहा है। इससे लाभुकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और राशन दुकानों पर लगातार पूछताछ के लिए लोग पहुंच रहे हैं।फेडरेशन के पदाधिकारियों ने प्रशासन से शीघ्र खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा वितरण अवधि का विस्तार करने की मांग की है, ताकि सभी लाभुकों को समय पर राशन मिल सके। ज्ञापन की प्रतिलिपि प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तथा झारखंड राज्य खाद्य निगम के संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है।इस दौरान विजय यादव सुनील कुमार साह दिवाकर यादव अनूप साह नरेश यादव अनंतराम ठाकुर अजय मंडल सुरेंद्र यादव सहदेव शाह विष्णु अग्रवाल जयप्रकाश ठाकुर शाहिद अन्य जन वितरण प्रणाली दुकानदार मौजूद थे।
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