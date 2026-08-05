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Godda News: दो घंटे की बारिश ने खोली रेलवे अंडरपास की पोल, आठ फीट पानी भरने से पैरडीह का संपर्क टूटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: गोड्डा में सोमवार रात हुई बारिश ने पैरडीह रेलवे अंडरपास की खराब स्थिति को उजागर किया। अंडरपास में पानी भरने से गांव के लोगों का शहर से संपर्क घंटों तक बाधित रहा। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले दो-तीन वर्षों से इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है और बारिश के दौरान यह अंडरपास मुसीबत बन जाता है।

Godda News: दो घंटे की बारिश ने खोली रेलवे अंडरपास की पोल, आठ फीट पानी भरने से पैरडीह का संपर्क टूटा

Godda News: गोड्डा, संवाद सूत्र। सोमवार की देर रात हुई करीब दो घंटे की मूसलाधार बारिश ने पैरडीह रेलवे अंडरपास की बदहाल व्यवस्था की एक बार फिर पोल खोल दी। बारिश के बाद निर्माणाधीन रेलवे यार्ड के समीप स्थित रेलवे अंडरपास में लगभग सात से आठ फीट तक पानी भर गया, जिससे पूरा अंडरपास जलमग्न हो गया। पानी का स्तर इतना अधिक था कि पैदल चलना तो दूर, किसी भी प्रकार का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। इसके कारण पैरडीह गांव के लोगों का शहर से सीधा संपर्क घंटों तक प्रभावित रहा। ग्रामीणों ने बताया कि यह अंडरपास कोचिंग डिपो एवं निर्माणाधीन रेलवे यार्ड के समीप बनाया गया है और इसी रास्ते से होकर पैरडीह, कुरमन तथा आसपास के गांवों के लोग सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुंचते हैं। लेकिन हर बारिश में इस अंडरपास में पानी भर जाने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बार केवल दो घंटे की बारिश में ही छह से सात फीट से अधिक पानी जमा हो गया, जिससे अंडरपास पूरी तरह तालाब में तब्दील हो गया。

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स्कूल और कार्यालय जाने वालों को उठानी पड़ी परेशानी

मंगलवार सुबह जब छात्र-छात्राएं स्कूल और कर्मचारी कार्यालय जाने के लिए निकले तो अंडरपास पूरी तरह पानी से भरा मिला। मजबूरी में लोगों को पैरडीह, कुरमन और कौड़ीबहियार गांव के रास्ते लंबा चक्कर लगाकर शहर पहुंचना पड़ा। इससे लोगों का समय भी अधिक लगा और अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ी। कई लोगों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि यदि किसी बीमार व्यक्ति को तत्काल अस्पताल ले जाना होता या किसी आपात स्थिति में वाहन निकालना पड़ता, तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती थी। उनका कहना है कि बारिश के मौसम में यह अंडरपास लोगों के लिए सुविधा नहीं बल्कि मुसीबत का कारण बन चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले दो-तीन वर्षों से लगातार इस अंडरपास की समस्या को लेकर प्रदर्शन, धरना और शिकायतें की जाती रही हैं। कई बार रेलवे अधिकारियों, जिला प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। हर वर्ष बरसात में यही स्थिति उत्पन्न होती है और लोगों का आवागमन बाधित हो जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि अंडरपास के निर्माण के दौरान जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण हल्की से मध्यम बारिश में भी पानी तेजी से जमा हो जाता है। यदि समय रहते जल निकासी की व्यवस्था और पंपिंग सिस्टम लगाया जाता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

रेलवे और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ फूटा आक्रोश

अंडरपास में पानी भरने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। लोगों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी नाराजगी व्यक्त की। ग्रामीणों ने कहा कि विकास के नाम पर ऐसी परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, जिनसे लोगों की सुविधा बढ़ने के बजाय परेशानियां बढ़ रही हैं।प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी उपेक्षा का आरोप लगाया। उनका कहना था कि चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन वर्षों से चली आ रही इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए किसी ने प्रभावी पहल नहीं की। लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों को कई बार समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिलता रहा।

रेलवे अधिकारियों से वार्ता, आंदोलन की चेतावनी

ग्रामीणों ने रेलवे अधिकारियों से संपर्क कर अंडरपास में जलजमाव की समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की। ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही प्रभावी कदम नहीं उठाए गए और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं की गई, तो गांव के लोग व्यापक धरना-प्रदर्शन और आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की होगी। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक अंडरपास से पानी की निकासी, पर्याप्त ड्रेनेज व्यवस्था और नियमित रखरखाव सुनिश्चित नहीं किया जाता, तब तक हर बारिश में लोगों को इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने प्रशासन और रेलवे से जनहित को प्राथमिकता देते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

सामान्य प्रश्न

पैरडीह रेलवे अंडरपास में पानी जमा होने से क्या समस्याएं हुईं?
पैरडीह रेलवे अंडरपास में पानी जमा होने से शहर से ग्रामीणों का संपर्क घंटों तक बाधित रहा और लोगों को लंबे रास्ते से शहर पहुंचना पड़ा।
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