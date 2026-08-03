Godda News: बिजली जाने के कुछ देर बाद किराना दुकान में लगी आग, लाखों के नुकसान की आशंका
Godda News: गोड्डा के नगर थाना क्षेत्र के कौड़ी बहियार माल स्थित रिषभ किराना स्टोर में रात को अचानक आग लग गई। आग से आलू, प्याज, चावल, फ्रिज, चौकी समेत अन्य सामान जलकर नष्ट हो गए। दुकानदार ने लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है, लेकिन आग लगने के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है।
Godda News: निज प्रतिनिधि, गोड्डा। नगर थाना क्षेत्र के कौड़ी बहियार माल स्थित रिषभ किराना स्टोर में देर रात अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग की चपेट में आने से दुकान में रखा आलू, प्याज, चावल, फ्रिज, चौकी समेत बड़ी मात्रा में किराना सामान जलकर नष्ट हो गया। दुकान संचालक ने घटना में लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई है। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है।
घटनाक्रम
दुकान संचालक निरंजन दास ने बताया कि रात में बिजली चली गई थी। बिजली जाने के करीब 15 से 20 मिनट बाद दुकान की ओर से पट-पट जैसी आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर जब दुकान के पास पहुंचे तो अंदर से आग की लपटें उठ रही थीं। इसके बाद आसपास के लोगों को सूचना दी गई और सभी ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा काफी सामान जल चुका था। निरंजन दास के अनुसार, दुकान में रोजमर्रा के उपयोग का काफी सामान रखा हुआ था, जो आग की चपेट में आने से पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट हो गया। उन्होंने बताया कि नुकसान का वास्तविक आकलन अभी नहीं किया गया है, लेकिन आर्थिक क्षति काफी अधिक होने की आशंका है।
पुलिस जांच
दुकानदार ने आग लगने की घटना के पीछे किसी की संलिप्तता की आशंका भी जताई है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। बिजली जाने के कुछ देर बाद आग लगने की घटना को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। दुकानदार के परिजन दीपक दास ने बताया कि घटना की जानकारी नगर थाना पुलिस को दी जा रही है। पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आग किस कारण लगी। फिलहाल घटना से परिवार के सामने आर्थिक नुकसान की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है।
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