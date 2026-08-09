Godda News: मानसून की बेरुखी से धान की खेती पर संकट, मोटर से पानी पहुंचाकर फसल बचाने में जुटे किसान

Godda News: महागामा प्रखंड क्षेत्र में बारिश की कमी से किसानों की चिंता बढ़ गई है। गुदिया गांव में मौसम की मार से धान की खेती के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। कई किसान अब बारिश का इंतजार कर रहे हैं, जबकि छोटे किसान पूरी तरह बारिश पर निर्भर हैं। प्रशासन से वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्था की मांग की गई है।

Godda News: महागामा प्रखंड क्षेत्र में बारिश की कमी से किसानों की चिंता बढ़ गई है। प्रखंड के गुदिया गांव में धान की खेती के महत्वपूर्ण समय में पर्याप्त बारिश नहीं होने से खेतों में पानी की कमी बनी हुई है। कई खेतों में नमी भी कम हो गई है। ऐसे में किसानों को फसल के भविष्य की चिंता सताने लगी है।

बारिश का इंतजार किसानों ने बताया कि धान की खेती के लिए इस समय खेतों में पर्याप्त पानी जरूरी है। खेती की तैयारी पूरी करने के बाद अब सिंचाई के लिए किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं। जिन किसानों के पास मोटर-पंप की सुविधा है, वे पोखर, गड्ढे और अन्य जलस्रोतों से मोटर के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाकर फसल बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें डीजल और बिजली पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है।

छोटे किसानों की परेशानी वहीं, छोटे और सीमांत किसान सबसे अधिक परेशान हैं। सिंचाई की निजी व्यवस्था नहीं होने के कारण वे पूरी तरह बारिश पर निर्भर हैं। किसानों का कहना है कि यदि जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो धान की फसल प्रभावित हो सकती है और उत्पादन में कमी आने की आशंका है।

प्रशासन से मांगें किसानों ने प्रशासन से उपलब्ध जलस्रोतों को चिन्हित कर वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्था कराने की मांग की है। साथ ही लघु सिंचाई और जल संरक्षण योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की गई है। फिलहाल गुदिया गांव के किसानों की नजरें आसमान पर टिकी हैं