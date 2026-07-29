Godda News: डांढ़ की सफाई होते ही सैकड़ों बीघा खेतों तक पहुंचा पानी, धान रोपाई ने पकड़ी रफ्तार

Godda News: बसंतराय प्रखंड में सिंचाई नाला की वर्षों से जाम रहने के कारण किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। निजी खर्च पर डांढ़ की सफाई करवाई गई, जिससे किसानों को राहत मिली और धान की रोपाई संभव हुई। जिला परिषद सदस्य एहतेशामुल हक ने किसानों के हित में यह पहल की, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगी।

Godda News: बसंतराय प्रखंड मुख्यालय स्थित वर्षों सिंचाई नाला जाम रहने के कारण किसानों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा था। बारिश नहीं होने से किसान परेशानी में थे। जेसीबी मशीन द्वारा सिंचाई नाला का सफाई कराया गया।

सिंचाई की समस्या का समाधान गदाल मौजा सांखी मौजा आदि जगहों पर इस नाली का पानी पहुंचेगा और किसानों को खेती करने में आसानी होगी। सिंचाई की समस्या से जूझ रहे किसानों को आखिरकार बड़ी राहत मिल गई है। पानी के अभाव में हर साल सैकड़ों बीघा कृषि भूमि पर धान की रोपाई प्रभावित होती थी, जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता था। इस वर्ष भी खेत सूखे पड़े थे और किसान बारिश के साथ-साथ सिंचाई की व्यवस्था का इंतजार कर रहे थे।

जिला परिषद सदस्य की पहल ऐसे में स्थानीय ग्रामीणों की पहल पर जिला परिषद सदस्य एहतेशामुल हक ने बिना किसी सरकारी सहायता का इंतजार किए अपने निजी खर्च से जेसीबी मशीन लगवाकर डांढ़ (सिंचाई एवं जल निकासी मार्ग) की सफाई कराई। डांढ़ की सफाई पूरी होने के बाद खेतों तक पानी पहूंचना शुरू हो गया। पानी पहुंचते ही किसानों ने धान की रोपाई का कार्य तेज़ी से प्रारंभ कर दिया। लंबे समय से सिंचाई के संकट से जूझ रहे किसानों के चेहरों पर राहत और खुशी साफ दिखाई दी।

ग्रामीणों की अपेक्षाएँ ग्रामिणों का कहना है कि यदि समय पर यह पहल नहीं होती तो इस वर्ष भी बड़ी संख्या में खेत बंजर रह जाते और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता। ग्रामीणों ने बताया की डांढ़ की नियमित सफाई नहीं होने के कारण हर वर्ष सिंचाई व्यवस्था बाधित हो जाती थी। कई बार संबंधित विभाग से सफाई कराने की मांग भी की गई, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हुई। अंततः जिला परिषद सदस्य के निजी प्रयास से वर्षों पुरानी समस्या का समाधान संभव हो सका। इससे न केवल सैकड़ों बीघा भूमि पर धान की खेती संभव होगी, बल्कि किसानों की आय बढ़ने की भी उम्मीद जगी है।

किसानों के प्रति प्रतिबद्धता जिला परिषद सदस्य एहतेशामुल हक ने कहा की किसानों की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, किसानों की परेशानी मेरी अपनी परेशानी है। सिंचाई के अभाव में किसी किसान की फसल प्रभावित न हो, इसके लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा। क्षेत्र में जहां भी ऐसी समस्याएं सामने आएंगी, उनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। कृषि और किसान दोनों को मजबूत बनाना हमारा लक्ष्य है। डांढ़ की सफाई के बाद क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों ने जिला परिषद सदस्य के प्रति आभार व्यक्त किया। उनका कहना है की समय रहते खेतों तक पानी पहुंचने से धान की रोपाई संभव हो सकी और इस वर्ष अच्छी फसल की उम्मीद बढ़ गई है। ग्रामीणों ने अपेक्षा जताई कि भविष्य में भी जनप्रतिनिधि इसी तरह किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए आगे आते रहेंगे।