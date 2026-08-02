Godda News: शिक्षक पर समाज के नवनिर्माण का दायित्व : राजेन्द्र
Godda News: गोड्डा एक प्रतिनिधि है। कहा कि शिक्षक सभी भी सेवा निवृत्त नहीं होते हैं। वे जहां रहेंगे वहीं शिक्षा की गंगोत्री बहती रहेगी। इस समारोह में विद्यालय के
Godda News: गोड्डा एक प्रतिनिधि। पीएम श्री मध्य विद्यालय गोड्डा बालक के प्रभारी राजेंद्र कुमार झा की सेवा निवृत्ति पर विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय परिवार की ओर से सेवा निवृत्त प्रभारी प्राचार्य को अंगवस्त्र सहित यथोचित सामग्री भेंटकर सम्मानित किया गया। सेवा निवृत्त शिक्षक राजेन्द्र कुमार झा ने कहा कि शिक्षक पर समाज के नवनिर्माण का दायित्व है। कहा कि शिक्षक सभी भी सेवा निवृत्त नहीं होते हैं। वे जहां रहेंगे वहीं शिक्षा की गंगोत्री बहती रहेगी। इस समारोह में विद्यालय के प्रभारी मोनिका कुमारी एवं शिक्षक डा. मौसम कुमार ठाकुर, मो. इनामुल हक, शिक्षिका अमृता कुमारी, राज कुमारी, शिखा कुमारी, प्रिया कुमारी रूबी कुमारी, सीता कुमारी, सना राज, अफसाना खातून, पूर्व प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मो. हसीब आदि ने भी उद्गार व्यक्त किए।
मौके पर स्कूल की छात्र छात्राएं आदि उपस्थित थीं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।