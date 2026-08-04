Godda News: ईसीएल के दो कर्मचारियों को दी गई विदाई

Godda News: ईसीएल की राजमहल परियोजना के कार्यालय में सेवानिवृत्त फोरमैन इंचार्ज पटवारी सोरेन एवं गुरु सोरेन का विदाई एवं सम्मान समारोह हुआ। महाप्रबंधक ओ पी चौधरी ने उन्हें फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। सोरेन ने 36 वर्षों की सेवा में सीखने के अनुभव साझा किए। चौधरी ने सभी कर्मियों से सीखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

Godda News: ललमटिया प्रतिनिधि। ईसीएल की राजमहल परियोजना के ओसीपी कार्यालय के सभागार में सोमवार को विदाई सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां परियोजना के सेवानिवृत्त फोरमैन इंचार्ज पटवारी सोरेन एवं गुरु सोरेन को भाविनी विदाई दी गई।

विदाई समारोह का महत्व विदाई सम्मान समारोह कार्यक्रम में सेवानिवृत्त फोरमैन इंचार्ज पटवारी सोरेन तथा गुरु सोरेन को राजमहल परियोजना के महाप्रबंधक परिचालन ओ पी चौधरी ने फूलमाला पहनकर एवं कोल इंडिया का मोमेंटो देकर सम्मान के साथ विदाई दी। इस अवसर पर सेवानिवृत्ति फोरमैन इंचार्ज पटवारी सोरेन ने बताया कि राजमहल परियोजना में वर्ष 1991 में फिटर मैकेनिक के रूप में अपना योगदान दिया। 36 वर्ष का लंबा कार्यकाल उन्हे बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने कम संसाधन से जटिल से जटिल कार्य कैसे हो इसके बारे में विस्तृत जानकारी दिया उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नई-नई तकनीक उपलब्ध है कर्मियों को कार्य करना आसान हो गया है ।

सेवानिवृत्त कर्मियों के अनुभव पूरे निष्ठा और अनुशासन के साथ कार्य करें तभी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी का विकास होगा तभी सबका का विकास होगा। विदाई समारोह के मोके पर राजमहल परियोजना के महाप्रबंधक परिचालन ओ पी चौधरी ने अपने संबोधित में कहा कि सरकारी सेवा में एक दिन सभी को सेवानिवृत होना पड़ता है और यह क्षण दुखदाई होता है और कहा की विदाई के मौके पर सभी उनके कार्यों एवं व्यवहारों के प्रति भावुक हो जाते है। सेवानिवृत्ति होना और सेवा कार्य में जुड़ना एक प्रक्रिया है। एक निश्चित समय अंतराल पर सभी व्यक्ति का कार्य करने का दायित्व पदस्थापन एवं सेवानिवृत होता है ।

भविष्य की दिशा राजमहल परियोजना में लंबी सेवा देने के बाद अब आप लोगो को अपने परिवार एवं समाज के लोगों के बीच सेवा देने का अवसर है ।अपने परिवार एवं समाज को सही दिशा दें और समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग करें । उन्होंने कहा कि परियोजना के अन्य कर्मियों को इन दोनों सेवानिवृत कर्मियों से विषम परिस्थिति में कैसे कार्य करें सीख लेने की जरूरत है ,कि किस प्रकार परियोजना को आगे बढ़ाया जाए। महाप्रबंधक ने सेवानिवृत अधिकारियों के सुखी तथा दीर्घायु जीवन की कामना भी की। मौक पर राजमहल परियोजना के अधिकारी शिवकुमार, दिलीप माली, शाहनवाज हुसैन,प्रवीण पंडित ,मिस्त्री मरांडी,मनोज पंडित, संतोष मरांडी,अनिल मुर्मू आदि उपस्थित थे।