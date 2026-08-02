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Godda News: बरसात में भी चिलचिलाती धूप से लोग बेहाल, उमस और गर्मी ने बढ़ाई परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: बसंतराय प्रखंड में सावन के मौसम में बारिश न होने से लोग उमस और तेज धूप का सामना कर रहे हैं। किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं, और सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह है कि लोग पर्याप्त पानी पिएं और धूप से बचें।

Godda News: बरसात में भी चिलचिलाती धूप से लोग बेहाल, उमस और गर्मी ने बढ़ाई परेशानी

Godda News: बसंतराय प्रतिनिधि। बसंतराय सावन का महीना और बरसात का मौसम होने के बावजूद बसंतराय प्रखंड क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने के कारण लोगों को भीषण उमस और चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ रहा है। मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है और दिन में पड़ रही तेज धूप लोगों को गर्मी के दिनों की याद दिला रही है। सुबह से ही तेज धूप निकलने के बाद दोपहर तक गर्मी और उमस इस कदर बढ़ जाती है की घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। बरसात के मौसम में इस तरह की तपिश से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

किसानों की समस्याएं

सबसे अधिक परेशानी खेतों में काम करने वाले किसानों, मजदूरों, और राहगीरों को झेलनी पड़ रही है। धूप के कारण खेतों में लंबे समय तक काम करना कठिन हो गया है। उमस के चलते लोगों को लगातार पसीना आ रहा है और बार-बार प्यास बढ़ गई है। दोपहर के समय सड़कें और बाजार अपेक्षाकृत सूने दिखाई दे रहे हैं, जबकि लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं।

फसलों पर असर

ग्रामीणों का कहना है की सावन में सामान्यतः लगातार बारिश और ठंडक रहती है, लेकिन इस बार मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। बारिश नहीं होने से धान की खेती भी प्रभावित होने लगी है। जिन किसानों ने रोपनी कर ली है, उनकी फसल को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, जबकि कई किसान अब भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। यदि जल्द बारिश नहीं हुई तो धान की फसल पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है और किसानों की चिंता और बढ़ जाएगी।

बिजली की समस्या

गर्मी और उमस के बीच बिजली की लो वोल्टेज जैसे स्थिति में लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा रही है। बिजली कटने पर पंखे और कूलर बंद हो जाने से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी इस तरह के मौसम में पर्याप्त पानी पीने, धूप से बचने और दोपहर के समय अनावश्यक बाहर नहीं निकलने की सलाह दे रहे हैं।

अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न

बसंतराय में बारिश न होने का क्या असर पड़ा है?
बसंतराय में बारिश न होने से लोग उमस और तेज धूप का सामना कर रहे हैं। किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं।
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