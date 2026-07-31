Godda News: मध्य विद्यालय हनवारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बने मु. शरीफ, खुशबू देवी बनीं उपाध्यक्ष
Godda News: मध्य विद्यालय हनवारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बने मु. शरीफ, खुशबू देवी बनीं उपाध्यक्ष चुना गया।चुनाव प्रक्रिया विद्यालय परिसर में पारदर्शिता और सौहार्
Godda News: महगामा प्रतिनिधि। महगामा प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय हनवारा में विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। चुनाव में मु. शरीफ को विद्यालय प्रबंधन समिति का नया अध्यक्ष चुना गया, जबकि खुशबू देवी को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई।जानकारी के अनुसार, अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में कुल 20 समिति सदस्यों में से 16 सदस्यों ने मु. शरीफ के पक्ष में मतदान किया। स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद उन्हें अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। वहीं, सर्वसम्मति से खुशबू देवी को उपाध्यक्ष चुना गया।चुनाव प्रक्रिया विद्यालय परिसर में पारदर्शिता और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई।
निर्वाचन के बाद उपस्थित सदस्यों एवं अभिभावकों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बधाई देते हुए विद्यालय के सर्वांगीण विकास की उम्मीद जताई।नवनिर्वाचित अध्यक्ष मु. शरीफ ने कहा कि वे विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बच्चों की नियमित उपस्थिति, स्वच्छ वातावरण तथा विद्यालय के समग्र विकास को प्राथमिकता देंगे। वहीं उपाध्यक्ष खुशबू देवी ने भी विद्यालय हित में सभी सदस्यों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के सहयोग से बेहतर कार्य करने का भरोसा दिलाया। विद्यालय परिवार ने दोनों पदाधिकारियों के सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं।
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