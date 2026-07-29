Godda News: गोड्डा शहर में कूड़ा प्रबंधन बड़ी चुनौती, सफाई व्यवस्था के साथ नागरिक जिम्मेदारी भी जरूरी

Godda News: गोड्डा को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर परिषद नियमित सफाई और कचरा उठाव कर रही है। परंतु, लोगों की लापरवाही से सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैला हुआ है। स्थानीय जागरूकता की कमी और डस्टबिन की कमी इस समस्या को बढ़ा रही है। हर नागरिक को स्वच्छता में योगदान देना होगा।

Godda News: शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर परिषद की ओर से नियमित सफाई और कचरा उठाव की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन आम लोगों की लापरवाही के कारण गोड्डा की सड़कों, गली मोहल्लों और सार्वजनिक स्थानों पर आज भी जगह जगह कूड़ा कचरा पसरा नजर आता है। शहर के कई इलाकों में सड़क किनारे, दुकानों के आसपास और मोहल्लों के बाहर कचरे का ढेर आम दृश्य बन गया है।

स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों के अनुसार समस्या का सबसे बड़ा कारण गोड्डा के लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की कमी है। कई लोग घर या दुकान का कचरा कूड़ेदान में डालने के बजाय जहां जगह मिली, वहीं फेंक देते हैं। बाजारों में खाने पीने के बाद प्लास्टिक, कागज, कप और अन्य अपशिष्ट सीधे सड़क पर छोड़ दिए जाते हैं। दुकानदार भी सुबह दुकान की सफाई कर कचरा दुकान के सामने सड़क पर डाल देते हैं, जिससे कुछ ही देर में आसपास गंदगी से भर जाता है।

कचरा प्रबंधन उपाय शहर के हटिया परिसर, गंगटा रोड, मेला मैदान के पास, न्यू मार्केट और रौतारा चौक सहित कई स्थानों पर डस्टबिन लगाए गए हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर कचरा डस्टबिन के अंदर कम और उसके बाहर अधिक दिखाई देता है। इससे न केवल गंदगी फैलती है, बल्कि दुर्गंध और मच्छरों की समस्या भी बढ़ती है। दूसरी ओर शहर की बढ़ती आबादी के अनुपात में पर्याप्त संख्या में डस्टबिन उपलब्ध नहीं होने की शिकायत भी लगातार सामने आती रही है। हालांकि नगर परिषद की ओर से नियमित रूप से कचरा उठाव कराया जा रहा है। आकांक्षा कॉम्पनी की गाड़ियां रोज मुख्य मार्गों से और घर घर और निर्धारित जगहों से कचरा संग्रह करती हैं। नगर परिषद के सफाईकर्मी भी रोजाना सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं। किसी स्थान पर गंदगी की शिकायत मिलने पर उसका त्वरित निवारण करने का प्रयास भी किया जाता है।

हमारे प्रयासों की आवश्यकता इसके बावजूद यदि लोग खुले में कचरा फेंकते रहेंगे तो सफाई व्यवस्था पर असर नहीं दिखेगा। स्वच्छ शहर केवल नगर परिषद के प्रयासों से नहीं बन सकता। इसके लिए प्रत्येक नागरिक, दुकानदार और संस्थान की समान भागीदारी जरूरी है। कचरा हमेशा डस्टबिन में डालना, गीले और सूखे कचरे को अलग करना तथा सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं फैलाना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जब तक सफाई को लेकर शहर के लोग अपनी आदतों में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक गोड्डा को पूरी तरह स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने का लक्ष्य अधूरा ही रहेगा।