Godda News: सुन्दरपहाड़ी के सिंदरी मोड़ समीप पुल जर्जर राहगीर है भयभीत

Godda News: सुन्दरपहाड़ी के सिंदरी मोड़ समीप पुल जर्जर राहगीर है भयभीत
Godda News: सुंदरपहाड़ी के सिंदरी मोड़ के पास का पुल जर्जर होकर गढ्ढे में तब्दील हो गया है, जिससे दोपहिया वाहन चालकों के लिए यात्रा करना खतरनाक हो गया है। बारिश का पानी गढ्ढे में भरने से कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। राहगीरों ने संबंधित विभाग से पुल की मरम्मती कराने की मांग की है।
Godda News: सुन्दरपहाड़ी(एक संवाददाता)सुन्दरपहाड़ी पाकुड़ मुख्य मार्ग के सिंदरी मोड़ के समीप पुल जर्जर होकर गढ़े में तब्दील हो गई है।जिसमें दिन रात सैकड़ों बड़ी एवं छोटी गाड़ियों का परिचालन होता रहता है।फिलहाल जर्जर पुल के गड़े में बरसात का पानी भरा रहता है जिसमें शाम और रात के अंधेरे में अक्सर दो पहिया वाहन चालक दुघर्टना का शिकार हो रहे हैं।उक्त मार्ग में सफर करने वाले राहगीरों ने बताया कि पुल में कई जगह गड्ढे होने से दो पहिया वाहन चालक इस मार्ग में सफर करने में भय महसूस करते हैं और कभी कभी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।बताते चले कि इस मार्ग में एक ही रास्ता है जिसमें लोगों को आना जाना पड़ता है और पुल के गढ़े में किसी पदाधिकारी और न ही कोई जनप्रतिनिधि का ध्यान जा रहा है।
वहीं इस मार्ग में सफर करने वाले राहगीरों ने संबंधित विभागीय पदाधिकारी से सड़क मरम्मती करवाने का अनुरोध किया है।
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