Godda News: बाबा अर्द्धनारीश्वर धाम से बटेश्वर धाम के लिए रवाना हुआ भक्तों का जत्था

Godda News: गोड्डा के सत्संग नगर से भक्तों का जत्था बटेश्वर धाम, कहलगांव के लिए रवाना हुआ। सावन के अवसर पर भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह है। यात्रा से पहले समिति ने पूजा-अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। यात्रा के सभी पहलुओं का ध्यान रखा जा रहा है।

Godda News: निज प्रतिनिधि, गोड्डा। सावन माह के पावन अवसर पर गोड्डा के सत्संग नगर स्थित श्री श्री 1008 बाबा अर्द्धनारीश्वर धाम समिति की ओर से रविवार को बटेश्वर धाम, कहलगांव के लिए भक्तजनों का जत्था रवाना हुआ। भगवान शिव के जलाभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। भक्तजन धार्मिक यात्रा के लिए दिन के करीब 12 बजे गोड्डा से रवाना हुए।

यात्रा की तैयारी समिति की ओर से बताया गया कि सावन के पावन महीने में बटेश्वर धाम कहलगांव में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के उद्देश्य से श्रद्धालुओं का सामूहिक जत्था रवाना किया गया है। यात्रा को लेकर भक्तजनों में काफी उत्साह रहा। रवाना होने से पहले श्रद्धालुओं ने बाबा अर्द्धनारीश्वर धाम में पूजा-अर्चना की और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। समिति के सदस्यों ने बताया कि सावन में भगवान शिव की आराधना और जलाभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है। इसी धार्मिक भावना के साथ गोड्डा से श्रद्धालु बटेश्वर धाम के लिए रवाना हुए हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

श्रद्धालुओं का उत्साह बताया गया कि बटेश्वर धाम पहुंचकर श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। इस दौरान भक्तों की ओर से पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान किया जाएगा। जत्थे के रवाना होने से पहले सत्संग नगर में भक्तिमय माहौल बना रहा। बाबा अर्द्धनारीश्वर धाम समिति की ओर से श्रद्धालुओं की यात्रा को लेकर आवश्यक तैयारियां की गई थीं। समिति के सदस्यों ने बताया कि धार्मिक आयोजन में शामिल होने को लेकर भक्तजनों में पहले से ही उत्साह था। रविवार को जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्रद्धालुओं की बटेश्वर धाम यात्रा शुरू हो गई। समिति ने यात्रा में शामिल सभी श्रद्धालुओं से आपसी सहयोग और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है।