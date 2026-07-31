Godda News: जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता : उपायुक्त

Godda News: गोडडा में जिला विकास शाखा की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने योजनाओं की प्रगति एवं बाकी मामलों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी योजनाएं समय पर पूरी हों और हर स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। अधिकारियों को लापरवाही स्वीकार नहीं होगी।

Godda News: गोडडा प्रतिनिधि समाहरणालय स्थित सभागार में जिला दण्डाधिकारी -सह-उपायुक्त ,गोड्डा श्री लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला विकास शाखा के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने विकास शाखा के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं की विभागवार एवं प्रखंडवार समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, लंबित मामलों, स्वीकृत योजनाओं की वर्तमान स्थिति तथा लक्ष्य की प्राप्ति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उपायुक्त के निर्देश उपायुक्त ने कहा कि जिला अंतर्गत चलाए जा रहे सभी विकास योजनाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। इसलिए प्रत्येक पदाधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण उत्तरदायित्व एवं संवेदनशीलता के साथ करें। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।

लंबित योजनाओं की प्राथमिकता उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आगामी 15 अगस्त तक एनआरईपी, जिला परिषद एवं पीएचईडी के सभी लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराया जाए, ताकि आम जनता को समय पर योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं में किसी प्रकार की प्रशासनिक, तकनीकी अथवा अन्य बाधाएं हैं, उनका त्वरित निराकरण सुनिश्चित करते हुए कार्यों में अपेक्षित गति लाई जाए। साथ ही उन्होंने सभी संबंधित विभागों को योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग, गुणवत्ता मानकों का अनुपालन तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

लापरवाही स्वीकार नहीं होगी उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा तथा प्रत्येक अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जवाबदेही एवं पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करें।

मौके पर उप विकास आयुक्त विस्पुते श्री कांत यशवंत, जिला योजना पदाधिकारी फैजान सरवर , अन्य पदाधिकारीगण सहित संबंधित विभागों के कार्यपालक अभियंतागण मौजूद रहे।