Godda News: नवनियुक्त सहायक आचार्यों की सेवा पुस्तिका खोलने की मांग, झारोटेफ ने डीएसई को सौंपा आवेदन

Godda News: जिले में नवनियुक्त सहायक आचार्यों की सेवा पुस्तिका खोलने में देरी हो रही है। झारखंड ऑफिसर्स, टीचर्स एंड एम्प्लॉइज फेडरेशन (झारोटेफ) ने जिला शिक्षा अधीक्षक से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में इस विलंब की वजह से शिक्षकों को हो रही परेशानी का उल्लेख किया गया है।

Godda News: जिले में नवनियुक्त सहायक आचार्यों की नियुक्ति को करीब दस माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी अब तक उनकी सेवा पुस्तिका सर्विस बुक नहीं खोले जाने का मामला सामने आया है। इसको लेकर झारखंड ऑफिसर्स, टीचर्स एंड एम्प्लॉइज फेडरेशन (झारोटेफ) के गोड्डा इकाई ने जिला शिक्षा अधीक्षक को आवेदन देकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।

सेवा पुस्तिका के लिए आवेदन पत्र की प्रतिलिपि उपायुक्त , गोड्डा को भी समर्पित कर प्रत्येक प्रखंड में कैम्प लगाकर कर सेवा पुस्तिका संधारण करवाने के आदेश देने का आग्रह किया गया है। पूर्व में जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा सेवा पुस्तिका संधारण का आदेश निर्गत है, लेकिन समय की प्रतिबद्धता नहीं रहने के कारण उसमें काफी विलम्ब की गुंजाइश है। झारोटेफ ने निवेदन किया है कि शीघ्राशीघ्र ही सेवा पुस्तिका का संधारण करवाना सुनिश्चित किया जाए।

शिक्षकों की परेशानी झारोटेफ के जिला अध्यक्ष डॉ. सुमन कुमार ने शनिवार को जिला शिक्षा अधीक्षक दीपक कुमार के कार्यालय पहुंचकर आवेदन सौंपा। आवेदन में कहा गया है कि जिले के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत नवनियुक्त सहायक आचार्यों की सेवा पुस्तिका खोलने की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है, जिससे संबंधित शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रखंड में कैंप लगाकर प्रखंडवार नवनियुक्त सहायक आचार्यों की सेवा पुस्तिका खोलने एवं संधारण की प्रक्रिया पूरी कराई जाए।

आवश्यक कार्रवाई की मांग साथ ही कैंप की तिथि निर्धारित करते हुए समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा कराने का आदेश जारी किया जाए। झारोटेफ ने इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक एवं उपायुक्त से आवश्यक कार्रवाई करते हुए नवनियुक्त सहायक आचार्यों को शीघ्र राहत प्रदान करने का आग्रह किया है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष डॉ. सुमन कुमार, जिला सचिव सुभाष चंद्र एवं जिला कोषाध्यक्ष विद्यानंद प्रसाद, सदर प्रखंड कोषाध्यक्ष डॉक्टर महानंद यादव, प्रवक्ता अवध ठाकुर ,सुभाष दास आदि उपस्थित थे。