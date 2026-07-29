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Godda News: मेहरमा में ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: परिवहन सेवाओं का विकेंद्रीकरण कर प्रखंड स्तर तक पहुंचाने के लिए बुधवार को ड्राइविंग लाइसेंस शिविर लगाया गया। कई लोग आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में पहुंचे। अधिकारियों ने आवेदन प्रक्रिया और ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी दी। सड़क सुरक्षा अधिनियम के तहत लोगों को जागरूक किया गया।

Godda News: मेहरमा में ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का आयोजन

Godda News: परिवहन सेवाओं का विकेंद्रीकरण कर उन्हें प्रखंड स्तर तक पहुंचाने एवं छोटे छोटे कार्यों के लिए जिला मुख्यालय जाने से बचाने को ले बुधवार को भी प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर स्थित सभागार में ड्राइविंग लाइसेंस शिविर लगाया गया। इस दौरान शिविर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ बाहर के कैफे से पहले ऑनलाइन कराया। तत्पश्चात सभी ने शिविर में पहुंचकर आवश्यक दस्तावेज जमा करते हुए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की।

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लोगों की भीड़

इधर ऑनलाइन के लिए प्रखंड कार्यालय के नजदीक विभिन्न कैफे एवं कंप्यूटर सेंटर में लोगों की भारी भीड़ देखी गई।वहीं ब्लड ग्रुप जांच कराने के लिए भी पैथोलैब में भीड़ इकट्ठी हो गई।

डॉक्युमेंट जांच प्रक्रिया

परिवहन विभाग के कर्मचारियों में कंप्यूटर ऑपरेटर नंदन पंडित, मिराज शरीफ, विनय कुमार दास ने सभी आवेदकों का ऑनलाइन के माध्यम से जारी दस्तावेजों की जांच कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन किया। इस दौरान कर्मियों ने लोगों को आवेदन की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और ऑनलाइन सेवाओं की भी विस्तार से जानकारी दी। विभाग की इस पहल से समय और खर्च दोनों की बचत होगी।

सड़क सुरक्षा जागरूकता

इस दौरान सड़क सुरक्षा अधिनियम को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। दुपहिया वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस, बाइक का रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस के साथ तथा हेलमेट पहनकर ही ट्रैफिक नियम का पालन करते हुए बाइक चलाने की नसीहत दी गई। वहीं चार पहिया वाहन चालकों को हमेशा सीट बेल्ट का उपयोग करने की अपील की गई।

सामान्य प्रश्न

ड्राइविंग लाइसेंस शिविर कब आयोजित किया गया था?
बुधवार को ड्राइविंग लाइसेंस शिविर आयोजित किया गया था।
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