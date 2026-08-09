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Godda News: तिथि भोजन में बच्चों ने चखा पसंदीदा व्यंजन, अतिथियों ने साथ बैठकर किया भोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत शनिवार को महागामा प्रखंड के मध्य विद्यालय नरैनी में तिथि भोजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय परिवार, पंचायत प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। बच्चों को उनके पसंदीदा व्यंजन परोसे गए, जिससे उनकी सामाजिक सहभागिता बढ़ी। साथ ही, 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधारोपण किया गया।

Godda News: तिथि भोजन में बच्चों ने चखा पसंदीदा व्यंजन, अतिथियों ने साथ बैठकर किया भोजन

Godda News: प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत तिथि भोजन कार्यक्रम के आयोजन संबंधी जारी निर्देश के आलोक में शनिवार को महागामा प्रखंड के मध्य विद्यालय नरैनी में तिथि भोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार के साथ पंचायत प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गांव के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अतिथियों ने बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया और उनके साथ समय बिताया। तिथि भोजन के दौरान बच्चों को उनकी पसंद के विभिन्न व्यंजन परोसे गए। बच्चों ने उत्साह के साथ भोजन का आनंद लिया। अतिथियों ने तिथि भोजन कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों में अपनत्व की भावना बढ़ती है। साथ ही विद्यालय, अभिभावक और समाज के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में भी यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है。

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कार्यक्रम के लाभ

उपस्थित लोगों ने कहा कि विद्यालय में इस प्रकार के सामूहिक आयोजनों से बच्चों को सामाजिक सहभागिता और आपसी सहयोग का संदेश मिलता है। इससे विद्यालय के प्रति ग्रामीणों की भागीदारी भी बढ़ती है।

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अतिथियों की उपस्थिति

कार्यक्रम में सीआरपी मुरसीद आलम, विद्यालय के प्रधानाध्यापक पवन कुमार सहित पंचायत प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं कई प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे।

पर्यावरण संरक्षण

तिथि भोजन कार्यक्रम के बाद पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए विद्यालय परिसर में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। अतिथियों एवं विद्यालय परिवार के सदस्यों ने पौधे लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। लोगों ने कहा कि पौधारोपण केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण तैयार करने की जिम्मेदारी भी है।

मौके पर अजय भगत, इरसाद आलम, संतोष कुमार, सीनियर साह, खुर्शीद आलम, रोमित रजक, बाबर अली, मिनसर आलम, आजाद आलम सहित अन्य लोग मौजूद थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

तिथि भोजन कार्यक्रम कब आयोजित किया गया था?
तिथि भोजन कार्यक्रम शनिवार को आयोजित किया गया था।
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