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Godda News: अदाणी फाउंडेशन के थिरकन डांस कार्यक्रम का भव्य समापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: गोड्डा में अदाणी फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'थिरकन डांस कार्यक्रम' भव्य समापन के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना था। 250 प्रतिभागियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, और उत्कृष्टताओं के लिए पुरस्कार दिए गए। अदाणी फाउंडेशन ने सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की बात की।

Godda News: अदाणी फाउंडेशन के थिरकन डांस कार्यक्रम का भव्य समापन

Godda News: गोड्डा प्रतिनिधि। अदाणी फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम ‘थिरकन डांस कार्यक्रम’ का भव्य समापन उत्साह एवं उमंग के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिले के एसडीएम वैद्यनाथ उरांव, के अलावे सुरजीत झा,गुडडू मंडल, व गणमान्य नागरिकों, अदाणी फाउंडेशन के अधिकारियों, थिरकन ग्रुप के सदस्यों तथा बड़ी संख्या में प्रतिभागियों एवं दर्शकों की उपस्थिति रही।

कार्यक्रम का उद्देश्य

इस सांस्कृतिक आयोजन का उद्देश्य क्षेत्र की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना तथा युवाओं में कला एवं संस्कृति के प्रति रुचि को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने अपनी उत्कृष्ट नृत्य प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। प्रतियोगिता के अंत में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया।कार्यक्रम में लगभग 250 प्रतिभागियों ने भाग लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया।

प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करना

इस आयोजन ने प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा निखारने, आत्मविश्वास बढ़ाने तथा कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया। इस अवसर पर अदाणी फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि फाउंडेशन समाज के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में निरंतर कार्य कर रहा है। ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें अपनी पहचान बनाने का मंच उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भविष्य की योजनाएं

अदाणी फाउंडेशन भविष्य में भी इस प्रकार के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करता रहेगा तथा उनके उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में सहयोग देता रहेगा। इस कार्यक्रम में अन्य के सहभागिता की लोगों नराहना की ।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

थिरकन डांस कार्यक्रम कब संपन्न हुआ?
थिरकन डांस कार्यक्रम अदाणी फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित किया गया और यह उत्साह एवं उमंग के साथ संपन्न हुआ।
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