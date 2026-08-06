Godda News: हनवारा प्लस टू उच्च विद्यालय के मुख्य द्वार पर जलजमाव से छात्र-छात्राओं की बढ़ी परेशानी
Godda News: महगामा प्रखंड के हनवारा स्थित प्लस टू उच्च विद्यालय के सामने सड़क पर गंदा पानी जमा होने और सड़क की खराब स्थिति से छात्रों और राहगीरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग राहत की मांग कर रहे हैं ताकि छात्रों को सुरक्षित स्कूल आने-जाने में मदद मिल सके।
Godda News: महगामा, प्रतिनिधि। महगामा प्रखंड के हनवारा स्थित प्लस टू उच्च विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने सड़क पर लंबे समय से गंदा पानी जमा रहने और सड़क की जर्जर स्थिति के कारण छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं राहगीरों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
समस्या का विस्तार
विद्यालय आने-जाने वाले सैकड़ों विद्यार्थियों को प्रतिदिन कीचड़ और जलजमाव के बीच होकर गुजरना पड़ता है, जिससे दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है।स्थानीय लोगों का कहना है कि हल्की बारिश के बाद ही सड़क पर पानी भर जाता है और कई दिनों तक निकासी नहीं होने के कारण स्थिति और गंभीर हो जाती है। सड़क पर बने गड्ढों में गंदा पानी जमा रहने से आवागमन बाधित होता है। छात्र-छात्राओं के कपड़े और जूते कीचड़ से खराब हो जाते हैं, वहीं बाइक एवं साइकिल चालकों को भी फिसलने का खतरा बना रहता है।
स्थानीय लोगों की मांग
ग्रामीणों का आरोप है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यह समस्या वर्षों से बनी हुई है, लेकिन अब तक संबंधित विभाग की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि विद्यालय के मुख्य गेट के सामने की यह स्थिति शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीर पेश करती है।
संस्थान के लिए अपील
ग्रामीणों, अभिभावकों एवं विद्यालय आने-जाने वाले लोगों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से अविलंब सड़क की मरम्मत कराने तथा स्थायी जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि विद्यार्थियों और आम लोगों को इस समस्या से राहत मिल सके।
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