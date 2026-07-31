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Godda News: सड़क के अभाव में तालाब व खेत की मेड़ से स्कूल पहुंचने को मजबूर बच्चे, मलियाचक मध्य विद्यालय की बदहाल राह बनी चिंता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: महगामा प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय मलियाचक तक पहुंचने के लिए सड़क की कमी से छात्र-छात्राएं परेशान हैं। स्कूल जाने के लिए पक्के संपर्क मार्ग का निर्माण अब तक नहीं हुआ है। बारिश में स्थिति और गंभीर हो जाती है, जिससे बच्चों को गिरने का खतरा रहता है। स्थानीय लोग सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं।

Godda News: सड़क के अभाव में तालाब व खेत की मेड़ से स्कूल पहुंचने को मजबूर बच्चे, मलियाचक मध्य विद्यालय की बदहाल राह बनी चिंता

Godda News: महगामा प्रतिनिधि। महगामा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मध्य विद्यालय मलियाचक तक पहुंचने के लिए आज भी समुचित सड़क नहीं होने से छात्र-छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय की स्थापना के बाद से अब तक स्कूल तक जाने के लिए पक्के संपर्क मार्ग का निर्माण नहीं हो सका है। परिणामस्वरूप बच्चे रोजाना तालाब की मेड़ अथवा खेतों की संकरी मेड़ से होकर विद्यालय आने-जाने को विवश हैं।

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समस्या का विस्तार

ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। मेड़ फिसलन भरी होने के कारण छोटे-छोटे बच्चों के गिरने का खतरा बना रहता है। कई बार बच्चे कीचड़ में फिसलकर चोटिल भी हो चुके हैं। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती है, लेकिन वर्षों से इस समस्या के समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई है।

बच्चों की नियमित उपस्थिति पर प्रभाव

स्थानीय लोगों ने बताया कि विद्यालय में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे आसपास के गांवों से आते हैं। सड़क नहीं होने के कारण बारिश के दिनों में उनकी नियमित उपस्थिति भी प्रभावित होती है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि विद्यालय तक संपर्क पथ का निर्माण हो जाए तो बच्चों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी तथा शिक्षा पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

निर्माण की मांग

ग्रामीणों एवं अभिभावकों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से अविलंब विद्यालय तक पक्की सड़क निर्माण कराने की मांग की है। उनका कहना है कि शिक्षा के अधिकार के साथ-साथ बच्चों को सुरक्षित विद्यालय पहुंचाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन इस लंबे समय से चली आ रही समस्या पर गंभीरता से ध्यान देकर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मध्य विद्यालय मलियाचक तक पहुँचने के लिए समस्या क्या है?
मध्य विद्यालय मलियाचक तक पहुँचने के लिए समुचित सड़क नहीं होने की समस्या है।
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