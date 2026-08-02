Godda News: एसएमसी चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल

Godda News: महागामा एक प्रतिनिधि। महागामा प्रखंड क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय, परसा में विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर विवाद गहरा गया है। चुनाव के बाद ग्रामीणों और अभिभावकों ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए पर्यवेक्षक एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर मनमाने ढंग से चुनाव कराने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महागामा को लिखित शिकायत देकर निष्पक्ष जांच एवं पुनर्मतदान की मांग की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि 29 जुलाई को आयोजित चुनाव विभागीय नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं कराया गया। उनका कहना है कि चुनाव खुले और पारदर्शी तरीके से कराने के बजाय बंद कमरे में संपन्न कराया गया। कई अभिभावकों और समिति के पात्र सदस्यों को चुनाव की पूर्व सूचना तक नहीं दी गई, जिसके कारण वे मतदान प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए था, लेकिन इस चुनाव में पारदर्शिता का पूरी तरह अभाव रहा बताया कि चुनाव के दौरान पर्यवेक्षक एवं प्रधानाध्यापक की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। उनका कहना है कि पूरी प्रक्रिया जल्दबाजी में पूरी कर दी गई और अभिभावकों की आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया। इससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए。