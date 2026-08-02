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Godda News: एसएमसी चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: महागामा प्रखंड क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय, परसा में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। प्रधानाध्यापक ने आरोपों को निराधार बताया।

Godda News: एसएमसी चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल

Godda News: महागामा एक प्रतिनिधि। महागामा प्रखंड क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय, परसा में विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर विवाद गहरा गया है। चुनाव के बाद ग्रामीणों और अभिभावकों ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए पर्यवेक्षक एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर मनमाने ढंग से चुनाव कराने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महागामा को लिखित शिकायत देकर निष्पक्ष जांच एवं पुनर्मतदान की मांग की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि 29 जुलाई को आयोजित चुनाव विभागीय नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं कराया गया। उनका कहना है कि चुनाव खुले और पारदर्शी तरीके से कराने के बजाय बंद कमरे में संपन्न कराया गया। कई अभिभावकों और समिति के पात्र सदस्यों को चुनाव की पूर्व सूचना तक नहीं दी गई, जिसके कारण वे मतदान प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए था, लेकिन इस चुनाव में पारदर्शिता का पूरी तरह अभाव रहा बताया कि चुनाव के दौरान पर्यवेक्षक एवं प्रधानाध्यापक की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। उनका कहना है कि पूरी प्रक्रिया जल्दबाजी में पूरी कर दी गई और अभिभावकों की आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया। इससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए。

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गाँव वालों की चिंताएँ

ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय के विकास, संसाधनों के उपयोग और शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में यदि समिति का गठन ही विवादित तरीके से होगा तो विद्यालय की कार्यप्रणाली पर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए विभाग को पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच करानी चाहिए।

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प्रधानाध्यापक बोले-

नियमों के अनुरूप हुआ चुनाव

विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने ग्रामीणों के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कराया गया है। चुनाव में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है। यदि शिक्षा विभाग जांच कराता है तो विद्यालय प्रशासन जांच में पूरा सहयोग करेगा।

सामान्य प्रश्न

महागामा में विद्यालय प्रबंधन समिति के चुनाव पर क्या विवाद है?
महागामा में विद्यालय प्रबंधन समिति के चुनाव पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं और इसे बंद कमरे में संपन्न कराया गया।
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