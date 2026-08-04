Godda News: रात के अंधेरे में बना पीसीसी, गोचर जमीन पर निर्माण का आरोप; ग्रामीणों ने डीसी से लगाई जांच की गुहार

Godda News: गया।इससे गांव में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और स्थानीय लोगों में नाराजगी व्याप्त है। मामले को गंभीर मानते हुए गांव के 19 ग्रामीणों ने संयुक्त

Godda News: पोड़ैयाहाट। पोड़ैयाहाट प्रखंड की बाघमारा पंचायत अंतर्गत चोरवाद गांव में मुखिया मद से कराए गए पीसीसी सड़क निर्माण कार्य को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पीसीसी निर्माण कार्य रात के अंधेरे में कराया गया, जिससे कार्य की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि जिस स्थान पर पीसीसी सड़क बनाई गई है, वह गोचर (सार्वजनिक चरागाह) भूमि है। ऐसे में सरकारी भूमि पर बिना स्पष्ट प्रक्रिया अपनाए निर्माण कार्य कराए जाने की आशंका जताई जा रही है।ग्रामीणों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य पूरी तरह नियमों के अनुरूप था तो इसे रात के समय कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आरोप है कि रात में कार्य कराकर पूरे मामले को लोगों की नजरों से छिपाने का प्रयास किया गया।इससे गांव में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और स्थानीय लोगों में नाराजगी व्याप्त है।

ग्रामीणों की मांग मामले को गंभीर मानते हुए गांव के 19 ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से उपायुक्त को हस्ताक्षरयुक्त आवेदन सौंपकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। आवेदन में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, स्थल का चयन, सरकारी राशि के उपयोग तथा गोचर भूमि पर निर्माण की वैधता की जांच कराने का आग्रह किया गया है।आवेदन पर हस्ताक्षर करने वालों में दिनेश यादव, नारायण मंडल, बशीर अंसारी, जय कुमार दास, मोसोदी मिर्धा, कैलाश साह, प्रदीप मंडल, रंगकेश मंडल, विष्णु मंडल, अमित मंडल, पवन दास, सुमन कुमार मंडल, नारायण ठाकुर, रोहित कुमार समेत कुल 19 ग्रामीण शामिल हैं।

जांच की कार्रवाई ग्रामीणों ने मांग की है कि यदि जांच में अनियमितता या सरकारी नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो दोषी लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए तथा सरकारी राशि के दुरुपयोग की भी जांच कराई जाए।ग्रामीणों की शिकायत को उपायुक्त ने गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है।

बोले अंचल अधिकारी अमित किस्कू से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि नक्शा में रोड पर ही पीसीसी निर्माण कराया गया है उसके बगल में गोचर जमीन है कर्मचारी से जांच भी कराया गया है।

बोले हल्का कर्मचारी ताजुद्दीन अंसारी ने बताया कि पीसीसी निर्माण के पूर्व ही जमीन का जांच किया गया था. जांच में नक्शा पर ही पीसीसी निर्माण हुआ है।रोड के किनारे गोचर जमीन बड़े पैमाने पर है। जांच रिपोर्ट अंचल अधिकारी को दिया गया है।