Godda News: मानदेय नहीं मिलने पर नाराज़ कंप्यूटर ऑपरेटर व वाहन चालकों ने बीडीओ को सौंपा ज्ञापन

Godda News: प्रखंड कार्यालय में बाह्य स्रोत के आधार पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर एवं वाहन चालकों ने 14 माह से लंबित मानदेय भुगतान की मांग को ले बुधवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिनव कुमार को ज्ञापन सौंपा। सौंपे ज्ञापन में बताया है कि पिछले 14 माह से मानदेय का भुगतान नहीं होने के कारण उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। प्रत्येक माह सही समय पर मानदेय नहीं मिलने से परिवार का भरण-पोषण,दैनिक जीवन-यापन और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई प्रभावित हो रही है।लंबे समय से भुगतान लंबित रहने के कारण उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर व प्रखंड वाहन चालकों ने बीडीओ से अविलंब बकाया मानदेय का भुगतान कराने की मांग करते हुए शीघ्र आवश्यक पहल करने का अनुरोध किया।इस