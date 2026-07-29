Godda News: मानदेय नहीं मिलने पर नाराज़ कंप्यूटर ऑपरेटर व वाहन चालकों ने बीडीओ को सौंपा ज्ञापन
Godda News: मानदेय नहीं मिलने पर नाराज़ कंप्यूटर ऑपरेटर व वाहन चालकों ने बीडीओ को सौंपा ज्ञापन
Godda News: प्रखंड कार्यालय में बाह्य स्रोत के आधार पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर एवं वाहन चालकों ने 14 माह से लंबित मानदेय भुगतान की मांग को ले बुधवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिनव कुमार को ज्ञापन सौंपा। सौंपे ज्ञापन में बताया है कि पिछले 14 माह से मानदेय का भुगतान नहीं होने के कारण उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। प्रत्येक माह सही समय पर मानदेय नहीं मिलने से परिवार का भरण-पोषण,दैनिक जीवन-यापन और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई प्रभावित हो रही है।लंबे समय से भुगतान लंबित रहने के कारण उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर व प्रखंड वाहन चालकों ने बीडीओ से अविलंब बकाया मानदेय का भुगतान कराने की मांग करते हुए शीघ्र आवश्यक पहल करने का अनुरोध किया।इस
दौरान कंप्यूटर ऑपरेटर आशीष कुमार आनंद,पवन कुमार,प्रभाकर कुमार सिंह, श्याम कुमार तथा प्रखंड वाहन चालक रजनीश कुमार उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।