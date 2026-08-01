Godda News: नगर परिषद की बोर्ड बैठक में शहर के विकास और सावन व्यवस्था पर मंथन

Godda News: गोड्डा संवाद सूत्र। नगर परिषद गोड्डा की बोर्ड बैठक शुक्रवार को अध्यक्ष सुशील रमानी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में शहर की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने, मानसून के दौरान उत्पन्न समस्याओं के समाधान तथा सावन माह में श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में शहर के विभिन्न वार्डों से जुड़े जनहित के मुद्दों पर वार्ड पार्षदों ने अपनी अपनी समस्याएं और सुझाव रखे, जिन पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। बैठक में शहर के प्रमुख नालों की नियमित सफाई, जलजमाव वाले क्षेत्रों में त्वरित जल निकासी की व्यवस्था, टूटी एवं जर्जर सड़कों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइटों की खराब स्थिति, सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई तथा कचरा उठाव व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

सदस्यों ने कहा कि बरसात के मौसम में कई इलाकों में जलभराव की समस्या आम हो जाती है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने पर सहमति बनी। बैठक में सावन माह को देखते हुए विशेष तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि रामनगर से शिवपुर स्थित बाबा रत्नेश्वर धाम मंदिर तक जाने वाले कांवरिया पथ की विशेष साफ-सफाई कराई जाएगी। इसके साथ ही पूरे मार्ग पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी ताकि रात्रि के समय श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए मार्ग एवं आसपास के क्षेत्रों में नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार पेयजल, स्वच्छता और अन्य नागरिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की योजना पर विचार किया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नगर परिषद क्षेत्र में सफाई व्यवस्था की नियमित निगरानी की जाएगी तथा संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए जाएंगे। सभी वार्डों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और विकास कार्यों में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया।बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष सुशील रमानी, उपाध्यक्ष पूजा तिवारी, कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद अग्रवाल, सिटी मैनेजर रोहित गुप्ता सहित नगर परिषद के सभी 21 वार्डों के वार्ड पार्षद उपस्थित रहे।