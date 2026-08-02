Godda News: परीक्षा में धांधली के विरोध में भाजयुमो का समाहरणालय पर धरना, राज्यपाल के नाम सौंपा 5 सूत्री ज्ञापन

Godda News: गोड्डा में भाजयुमो के धरने में राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली का मुद्दा उठाया गया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की और परीक्षा की पारदर्शिता का अनुरोध किया। भाजयुमो नेताओं ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा जब तक उनकी पांच मांगों पर कार्रवाई नहीं होती।

Godda News: गोड्डा संवाद सूत्र। भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के आह्वान पर शनिवार को झारखंड के सभी 24 जिलों में एक साथ समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इसी क्रम में गोड्डा जिला मुख्यालय में भी भाजयुमो जिलाध्यक्ष सौरभ सुमन की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और राज्यपाल के नाम उपायुक्त को पांच सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा।

धरना प्रदर्शन का मुद्दा धरना प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, उत्पाद सिपाही, जेटेट, शिक्षक बहाली सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली का मुद्दा उठाया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आयोजित करने में विफल रही है। साथ ही मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री हेमंत सोरेन से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की।

नेताओं की बातें कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संथाल परगना प्रभारी रबींद्र तिवारी ने कहा कि झारखंड के युवा और छात्र आज अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही है तथा छात्रों से किए गए रोजगार और पारदर्शी भर्ती के वादे पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि वर्षों की मेहनत के बाद भी युवाओं को यह भरोसा नहीं रहता कि भर्ती निकलेगी, परीक्षा समय पर होगी या उसका परिणाम निष्पक्ष तरीके से आएगा। वहीं जिलाध्यक्ष सौरभ सुमन ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार लगातार छात्रों के साथ अन्याय कर रही है।

भविष्य की योजना उन्होंने कहा कि हाल ही में जेपीएससी कार्यालय घेराव के बाद सरकार द्वारा जेपीएससी अध्यक्ष का इस्तीफा लिया जाना केवल औपचारिक कार्रवाई है। उन्होंने परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि इस मामले में केवल सीआईडी जांच से निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं होगी। धरना के अंत में भाजयुमो नेताओं ने कहा कि जब तक उनकी पांच सूत्री मांगों पर कार्रवाई नहीं होती और दोषियों के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाए जाते, तब तक छात्र हित में आंदोलन जारी रहेगा तथा इसे और व्यापक रूप दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन में मुख्य वक्ता के रूप में युवा मोर्चा महामंत्री सूरज सिंह, नगर अध्यक्ष रोहित वर्मा, पंकज प्रियांशु, आशीष यादव, हर्षित यादव, पूर्व कोषाध्यक्ष अनिल साह, सावन जोशी, ब्रजेश यादव, शिवराम जायसवाल, श्रवण महतो, राजेश पाल, राजेंद्र कुमार, राज कुमार, अनिल मंडल, राजेश महतो, प्रभाकर मंडल, सुमन कुमार दास सहित बड़ी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ता उपस्थित रहे