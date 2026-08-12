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Godda News: परीक्षा में गड़बड़ी और छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में सड़क जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: जेएसएससी-जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मेहरमा चौंक के समीप सड़क जाम किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और लाठीचार्ज को निंदनीय बताया। पूर्व उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य से खेल रही है।

Godda News: परीक्षा में गड़बड़ी और छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में सड़क जाम

Godda News: जेएसएससी-जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी के विरोध में विधानसभा घेराव करने पहुंचे छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष उमेश पासवान के नेतृत्व में मेहरमा चौंक के समीप सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

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विरोध प्रदर्शन का कारण

इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की। सड़क जाम के कारण कुछ समय के लिए आवागमन बाधित बाधित रहा।बाद में कार्यकर्ताओं ने जाम समाप्त कर दिया।मौके पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सह प्रदेश कार्यसमिति सदस्य संजीव मिश्रा ने कहा कि हेमंत सरकार जिस स्थानीय नीति का वादा कर सत्ता में आई थी,उसका लाभ राज्य के युवाओं को नहीं मिल रहा है।

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सरकार के खिलाफ आरोप

उन्होंने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्र अपनी मांगों को ले विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे।ऐसे में उनपर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाना अत्यंत निंदनीय है।उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में राज्य की जनता और युवा नौकरी बेचने वाली सरकार को सत्ता से उखाड़ फेकेगी। वहीं पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया सिंह पटेल ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है।सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। रोजगार और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था युवाओं का अधिकार है, लेकिन सरकार इस दिशा में गंभीर नहीं है।

सरकार पर तीखा हमला

वहीं मंडल अध्यक्ष उमेश पासवान ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह ठगबंधन की सरकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार में नौकरियां बेची जा रही है। उन्होंने जेएसएससी-जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई द्वारा जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। कुछ समय पश्चात कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम समाप्त कर दिया,जिसके बाद यातायात सामान्य हो गया। इस अवसर पर पार्टी नेता शैलेंद्र सुमन, संजय साह, राजेश लाल, राजेश सिंह, ऋषि कुमार, संतोष सिंह, गणेश कुमार मौजूद थे।

सामान्य प्रश्न

भाजपा कार्यकर्ताओं ने किस मुद्दे पर प्रदर्शन किया?
भाजपा कार्यकर्ताओं ने जेएसएससी-जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी के विरोध में और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन किया।
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