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Godda News: चालान से पहले समझाया, सड़क सुरक्षा का दिया संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: सड़क सुरक्षा अभियान के तहत मंगलवार को पोडै़याहाट गोड्डा मुख्य मानस परिवर्तन के समीप थाना इंस्पेक्टर मधुसूदन मोदक एवं थाना प्रभारी महावीर पंडित के नेत

Godda News: चालान से पहले समझाया, सड़क सुरक्षा का दिया संदेश

Godda News: सड़क सुरक्षा अभियान के तहत मंगलवार को पोडै़याहाट गोड्डा मुख्य मानस परिवर्तन के समीप थाना इंस्पेक्टर मधुसूदन मोदक एवं थाना प्रभारी महावीर पंडित के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने वाहन चालकों के कागजात और यातायात नियमों के अनुपालन की जांच की। साथ ही चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। थाना इंस्पेक्टर एवं थाना प्रभारी ने वाहन चालकों से हेलमेट पहनकर वाहन चलाने, तेज रफ्तार से बचने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की।उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन चालान के डर से नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की जिंदगी की सुरक्षा के लिए किया जाना चाहिए।

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पुलिस के इस जागरूकता अभियान की लोगों ने सराहना की।

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