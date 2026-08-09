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Godda News: कुशबिल्ल पंचायत भवन में कृषि मित्रों को दी गई प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: बोआरीजोर प्रखंड क्षेत्र के कुशबिल्ल पंचायत भवन सभागार में जिला कृषि पदाधिकारी के आदेशा पर उज्ज्वल झारखंड केसौजन्य से फसल योजना का आयोजन किया गया। जि

Godda News: कुशबिल्ल पंचायत भवन में कृषि मित्रों को दी गई प्रशिक्षण

Godda News: बोआरीजोर प्रखंड क्षेत्र के कुशबिल्ल पंचायत भवन सभागार में जिला कृषि पदाधिकारी के आदेशा पर उज्ज्वल झारखंड के सौजन्य से फसल योजना का आयोजन किया गया। जिसमें पंचायत क्षेत्र की कृषि मित्र व किसान मौजूद रहे। पंचायत के मुखिया महेंद्र किस्कु ने बताया कि खरीफ फसल की खेती के लिए उन्नत क्वालिटी का बीज प्रखंड कृषि कार्यालय से वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि खेतों में बीज को डालने के साथ-साथ समय पर कीटनाशक व खाद डालने से ही अच्छी फसल होगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानकारी के अभाव में फसल लगा देते हैं लेकिन अच्छी पैदावार नहीं हो पाती है जिस कारण उन्होंने जानकारी प्राप्त करके ही मक्का, मूंगफली, अरहर, मूंग, रागी जैसे खेती करने को कहा गया।

बताया क्या की। इस मौके पर रामजीवन ठाकुर, संजय कु यादव, अजय पुरी, सुकुमार दे, सहित मौजूद थे।

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