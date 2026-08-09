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Godda News: आदिवासी समुदायों ने सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाया अदाणी फाउंडेशन का 30वां स्थापना दिवस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: अदाणी फाउंडेशन के 30 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गोड्डा जिले के विभिन्न आदिवासी समुदायों ने सांस्कृतिक गौरव के साथ स्थापना दिवस समारोह मनाया। स्थानीय लोगों ने पूजा, लोक संगीत तथा सामूहिक नृत्य के माध्यम से फाउंडेशन का सम्मान किया। वक्ताओं ने पिछले दशक में फाउंडेशन द्वारा किए गए समाज सेवा के कार्यों की सराहना की।

Godda News: आदिवासी समुदायों ने सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाया अदाणी फाउंडेशन का 30वां स्थापना दिवस

Godda News: अदाणी फाउंडेशन के 30 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गोड्डा जिले के विभिन्न आदिवासी समुदायों ने हर्ष, उल्लास और सांस्कृतिक गौरव के साथ स्थापना दिवस समारोह मनाया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने पारंपरिक पूजा-अर्चना, लोक संगीत एवं सामूहिक नृत्य के माध्यम से फाउंडेशन के प्रति अपना सम्मान और आभार व्यक्त किया। समारोह में आदिवासी पुरुषों, महिलाओं एवं बुजुर्गों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का प्रदर्शन किया। पारंपरिक वेशभूषा एवं लोक कलाओं से सुसज्जित प्रस्तुतियों ने क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर दिया। समुदाय के सदस्यों ने अदाणी फाउंडेशन को समाज सेवा के तीन दशक पूर्ण करने पर शुभकामनाएं देते हुए उसके योगदान की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं एवं ग्रामीण प्रतिनिधियों ने कहा कि अदाणी फाउंडेशन ने पिछले एक दशक में गोड्डा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण तथा सामुदायिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इन पहलों ने ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, युवाओं एवं महिलाओं के लिए नए अवसर सृजित करने, स्थानीय संस्थाओं को सशक्त बनाने तथा सामाजिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है。

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ग्रामीणों का सकारात्मक परिवर्तन

ग्रामीणों ने कहा कि अदाणी फाउंडेशन द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों से गांवों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। उन्होंने फाउंडेशन के साथ विश्वास एवं सहयोग पर आधारित मजबूत संबंधों की सराहना करते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार सतत एवं समावेशी विकास की अपेक्षा व्यक्त की।

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समारोह का समापन

यह आयोजन केवल अदाणी फाउंडेशन की 30 वर्षों की सफल यात्रा का उत्सव नहीं था, बल्कि समुदाय और संस्था के बीच वर्षों से निर्मित विश्वास, सहभागिता और साझी विकास यात्रा का भी प्रतीक रहा। समारोह का समापन रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ, जिन्होंने एकता, कृतज्ञता और गोड्डा के उज्ज्वल एवं समृद्ध भविष्य के साझा संकल्प को अभिव्यक्त किया।

अदाणी फाउंडेशन को बधाई

समारोह में उपस्थित लोगों ने अदाणी फाउंडेशन को 30 वर्ष की सफल सामाजिक यात्रा के लिए बधाई देते हुए समाज के सर्वांगीण विकास के प्रति उसके सतत प्रयासों की सराहना की

सामान्य प्रश्न

अदाणी फाउंडेशन के स्थापना दिवस समारोह में किस प्रकार की गतिविधियाँ शामिल थीं?
अदाणी फाउंडेशन के स्थापना दिवस समारोह में पारंपरिक पूजा-अर्चना, लोक संगीत एवं सामूहिक नृत्य शामिल थे।
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