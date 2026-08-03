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Godda News: धरना-प्रदर्शन और सड़क जाम के बाद बनी सहमति मजदूर पूर्वत काम पर लौटे।

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: ईसीएल की राजमहल परियोजना के अंतर्गत हूर्रासी कोयला खदान में कार्य कर रहे 25 ठेका मजदूरों ने स्थानांतरण के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के कारण कोयला उत्पादन और प्रेषण कार्य बाधित हुआ। कंपनी ने मजदूरों की मांगों को स्वीकार करते हुए स्थानांतरण निरस्त कर दिया और मजदूरों को पुनः स्थानीय स्तर पर काम पर रखने का आश्वासन दिया।

Godda News: धरना-प्रदर्शन और सड़क जाम के बाद बनी सहमति मजदूर पूर्वत काम पर लौटे।

Godda News: ललमटिया प्रतिनिधि। ईसीएल की राजमहल परियोजना के अधीनस्त हूर्रासी परियोजना मे कार्यरत ठेका कंपनी मोंटे कार्लो में कार्यरत 25 ठेका मजदूरो ने स्थानांतरण करने के विरोध मे शुक्रवार दोपहर से हुर्रासी कोयला खदान मे कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनी मोंटी कार्लो माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के कोयला उत्पादन व प्रेषण के कार्य को बाधित कर दिया था।स्थानांतरित ठेका मजदूरों ने धरना प्रदर्शन और खनन कार्य बाधित कर कंपनी द्वारा जारी फैसले को वापस कराया। ईसीएल की राजमहल परियोजना के अधीनस्त हुर्रासी प्रोजेक्ट मे कार्यरत मोंटे कार्लो प्राइवेट लिमिटेड ठेका कंपनी कोयला खनन का कार्य कर रही थी। जिसमें 1 अगस्त को मोंटे कार्लो ठेका कंपनी द्वारा 24 ठेका मजदूरों को गुजरात स्थानांतरित कर दिया गया था।जिसके

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विरोध में 24 ठेका मजदूरो द्वारा हूर्रासी परियोजना मे कार्यरत ठेका कंपनी के कार्यो को बाधित कर धरना-प्रदर्शन एवं सड़क मार्ग से कोयला ढुलाई का कार्य बाधित किए जाने के बाद कंपनी प्रबंधन ने ठेका मजदूरो को पुनः स्थानीय स्तर पर काम पर पूर्वत रखने का आश्वासन दिया है। मोंटे कार्लो कंपनी के इंचार्ज बी के सिंह एवं एचआर अपूर्वा मालाकार ने ठेका मजदूर मनोहर हांसदा श्री राम मुर्मू, प्रेम हेंब्रम, अनूप कुमार, संतोष सोरेन, विकास सोरेन, सुरेंद्र हांसदा, मिस्त्री टुडू, सोहन मुर्मू आदि के नाम पत्र प्रेषित कर तत्काल समस्या का समाधान निकाला है। पत्र में कंपनी के द्वारा बताया गया है कि तत्काल सभी मजदूरों का स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया है एक अगस्त से ही मोंटे कार्लो कंपनी के द्वारा स्थानांतरित ठेका मजदूरो को वेतन का भुगतान किया जाएगा। 9 सितंबर 2026 को मोंटे कार्लो कंपनी के इंचार्ज एवं ठेका मजदूरो के बीच बैठक कर वेतन संबंधी एवं अन्य समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

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