गोड्डा का भी आया रिजल्ट, सुशील बने अध्यक्ष; महागामा नगर पंचायत से प्रबोध की जीत
गोड्डा नगर परिषद से सुशील रमानी नगर परिषद अध्यक्ष बने। उन्होंने कामरान असर्फी को 2512 वोटों के अंतर से हराया। इधर, महागामा नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर प्रबोध सोरेन (भाजपा समर्थित) को जीत मिली है।
झारखंड के 48 नगर निकायों में शुक्रवार से शुरू हुई मतगणना और चुनाव परिणाम ने होलियाना माहौल बना दिया है। होली के चार दिन पहले ही विभिन्न नगर निकाय क्षेत्रों में रंग-गुलाल उड़े। गोड्डा नगर परिषद से सुशील रमानी नगर परिषद अध्यक्ष बने। उन्होंने कामरान असर्फी को 2512 मतों के अंतर से हराया। इधर, महागामा नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर प्रबोध सोरेन (भाजपा समर्थित) को जीत मिली है। उन्होंने राकेश सोरेन को 536 मतों के अंतर से हराया। साहिबगंज नगर परिषद से अध्यक्ष रामनाथ पासवान निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने दूसरे नंबर पर रहे कपिलदेव दास को 2795 मतों के अंतर से हराया। रामनाथ ने शुरुआती रुझानों से ही बढ़त बनाए रखी, जबकि अन्य प्रत्याशियों के बीच वोटों की बढ़त ऊपर-नीचे होती रही।
पाकुड़ में शबरी पाल की जीत
इधर पाकुड़ नगर परिषद अध्यक्ष पर शबरी पाल (भाजपा की बागी, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष थी) को जीत मिली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सलीना सुल्ताना (झामुमो समर्थित) को 2353 वोट के अंतर से हराया। शबरी पाल को 7816 मत मिले। सलीना सुल्ताना को कुल 5463 मत मिले थे।
राजमहल में केताबुद्दीन शेख की जीत
इसी तरह राजमहल नगर पंचायत से केताबुद्दीन शेख (झामुमो समर्थित) अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्हें कुल 4328 वोट मिले और उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भावना गुप्ता को 479 वोटों के अंतर से हराया।
बड़हरवा में अर्पिता दास 1572 वोट से जीते
बड़हरवा नगर पंचायत अध्यक्ष पद की मतगणना देर शाम पूरी हो गई। यहां से अर्पिता दास (भाजपा समर्थित) को विजयश्री हासिल हुई। उन्हें कुल 6181 मत मिले। उन्होंने उपविजेता रहीं बबीता कुमारी (झामुमो समर्थित) को 1572 मतों के अंतर से शिकस्त दी। बबीता कुमारी को 4609 मत मिले। हालांकि, रांची, धनबाद समेत कई नगर निगम में मेयर पद के लिए मतों की गिनती देर रात तक जारी रहने की संभावना है।
