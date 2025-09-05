ओरमांझी के बिरसा जू में 28 दिन पहले लाई गई जिराफ की मौत, क्या हुआ था

भगवान बिरसा जैविक उद्यान में 28 दिन पहले कोलकाता के प्राणी उद्यान अलीपुर से लाई गई मिस्टी नामक मादा जिराफ की बुधवार को देर रात मौत हो गई। वह दो दिनों से बीमार थी और बुधवार को दिन में चारा खाई थी। डॉक्टरों के पहुंचने से पहले ही मौत हो गई।

भगवान बिरसा जैविक उद्यान में 28 दिन पहले कोलकाता के प्राणी उद्यान अलीपुर से लाई गई मिस्टी नामक मादा जिराफ की बुधवार को देर रात मौत हो गई। वह दो दिनों से बीमार थी और बुधवार को दिन में चारा खाई थी। देर रात में वह अपने बाड़े में गिर गई थी। सूचना मिलने पर जू के डॉक्टर पहुंचते इससे पहले उसने दम तोड़ दिया। गुरुवार जू में पोस्टमार्टम कराने के बाद मादा जिराफ के शव को उसके बाड़ा में दफन कर दिया गया।

जू के चिकित्सक डॉ ओम प्रकाश साहू ने बताया कि कांके वेटनरी कॉलेज के डॉ एमके गुप्ता, डॉ प्रज्ञा लकड़ा और मैं स्वयं मिस्टी का पोस्टमार्टम किए। उसकी मौत के कारणों की जांच के लिए सैंपल कांके पशु चिकित्सा महाविद्यालय और डब्ल्यूआई देहरादून भेजा जाएगा। ज्ञात हो कि काफी जद्दोजहद के बाद जू में जिराफ लाने की कवायद लगभग 15 वर्ष से अधिक समय से चल रही थी। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने कोलकाता के अलीपुर प्राणी उद्यान और भगवान बिरसा जैविक उद्यान को एक साथ अफ्रीका से जिराफ लाने के लिए आदेश दिया था। अलीपुर अपने यहां जिराफ ले आया था। जू में सात अगस्त को एक जिराफ लाया गया था, जबकि एक जोड़ा लाना था।

बिरसा जैविक उद्यान में नियमों का पालन नहीं भगवान बिरसा जैविक उद्यान में जिराफ लाने के बाद उद्यान प्रशासन ने किसी भी तरह के नियम का पालन नहीं किया। सूत्रों के अनुसार, नियम है कि किसी भी जानवर को दूसरे स्थान से लाने पर 21 दिनों तक कोरंटाइन में रखा जाता है। सात अगस्त को मादा जिराफ लाई गई और सैलानियों को देखने के लिए 15 अगस्त को बाड़ा में छोड़ दी गई। जिससे वह यहां के मौसम के अनुरूप नहीं ढल सकी। माना जाता है कि कोई भी बड़ा जानवर जोड़े में रहना पसंद करता है। कोलकाता से एक जिराफ आई थी एक और लाना था। लेकिन कोलकाता जू नहीं देना चाह रहा था। वहीं जिस तरह से जिराफ की देखभाल होनी चाहिए वह नहीं हुई।