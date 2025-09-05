girrafe died in birsa zoo in ranchi ओरमांझी के बिरसा जू में 28 दिन पहले लाई गई जिराफ की मौत, क्या हुआ था, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsझारखंड न्यूज़girrafe died in birsa zoo in ranchi

ओरमांझी के बिरसा जू में 28 दिन पहले लाई गई जिराफ की मौत, क्या हुआ था

भगवान बिरसा जैविक उद्यान में 28 दिन पहले कोलकाता के प्राणी उद्यान अलीपुर से लाई गई मिस्टी नामक मादा जिराफ की बुधवार को देर रात मौत हो गई। वह दो दिनों से बीमार थी और बुधवार को दिन में चारा खाई थी। डॉक्टरों के पहुंचने से पहले ही मौत हो गई।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीFri, 5 Sep 2025 08:38 AM
भगवान बिरसा जैविक उद्यान में 28 दिन पहले कोलकाता के प्राणी उद्यान अलीपुर से लाई गई मिस्टी नामक मादा जिराफ की बुधवार को देर रात मौत हो गई। वह दो दिनों से बीमार थी और बुधवार को दिन में चारा खाई थी। देर रात में वह अपने बाड़े में गिर गई थी। सूचना मिलने पर जू के डॉक्टर पहुंचते इससे पहले उसने दम तोड़ दिया। गुरुवार जू में पोस्टमार्टम कराने के बाद मादा जिराफ के शव को उसके बाड़ा में दफन कर दिया गया।

जू के चिकित्सक डॉ ओम प्रकाश साहू ने बताया कि कांके वेटनरी कॉलेज के डॉ एमके गुप्ता, डॉ प्रज्ञा लकड़ा और मैं स्वयं मिस्टी का पोस्टमार्टम किए। उसकी मौत के कारणों की जांच के लिए सैंपल कांके पशु चिकित्सा महाविद्यालय और डब्ल्यूआई देहरादून भेजा जाएगा। ज्ञात हो कि काफी जद्दोजहद के बाद जू में जिराफ लाने की कवायद लगभग 15 वर्ष से अधिक समय से चल रही थी। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने कोलकाता के अलीपुर प्राणी उद्यान और भगवान बिरसा जैविक उद्यान को एक साथ अफ्रीका से जिराफ लाने के लिए आदेश दिया था। अलीपुर अपने यहां जिराफ ले आया था। जू में सात अगस्त को एक जिराफ लाया गया था, जबकि एक जोड़ा लाना था।

बिरसा जैविक उद्यान में नियमों का पालन नहीं

भगवान बिरसा जैविक उद्यान में जिराफ लाने के बाद उद्यान प्रशासन ने किसी भी तरह के नियम का पालन नहीं किया। सूत्रों के अनुसार, नियम है कि किसी भी जानवर को दूसरे स्थान से लाने पर 21 दिनों तक कोरंटाइन में रखा जाता है। सात अगस्त को मादा जिराफ लाई गई और सैलानियों को देखने के लिए 15 अगस्त को बाड़ा में छोड़ दी गई। जिससे वह यहां के मौसम के अनुरूप नहीं ढल सकी। माना जाता है कि कोई भी बड़ा जानवर जोड़े में रहना पसंद करता है। कोलकाता से एक जिराफ आई थी एक और लाना था। लेकिन कोलकाता जू नहीं देना चाह रहा था। वहीं जिस तरह से जिराफ की देखभाल होनी चाहिए वह नहीं हुई।

जू में जानवरों के मरने का नहीं रुक रहा सिलसिला

ओरमांझी जू में दो वर्ष के अंदर कई जानवरों की मौत हो चुकी है। 22 मई 2025 को शेरनी प्रियंका और तीन जुलाई 2025 को शेर शशांक ने दम तोड़ दिया। एक फरवरी 2024 को बीरू नामक शेर की मौत हुई थी। 14 मई 2024 को सफेद बाघ जावा और गौरी के चार शावक जन्म लेने के कुछ ही घंटे में दम तोड़ दिए थे। 25 जुलाई 2024 की रात में रानी नामक तेंदुआ की मौत हो गई थी। 27 जुलाई 2024 की शाम आदी नामक गौड़ चल बसा था। आठ दिसंबर 2024 को जया नामक शेरनी की मौत हुई थी। तीन दिसंबर 2022 को बाघिन सरस्वती, तीन जून 2021 को शिवा नामक बाघ की मौत हुई थी। 21 जुलाई 2023 को राधा नामक तेंदुआ ने दम तोड़ा था। थी। दिया था। वर्ष 2022 में 10 दिनों के अंदर 13 लोमड़ी की मौत हो गई थी। इनके अतिरिक्त कई जानवर, पक्षी और घड़ियाल की मौत हो चुकी है।