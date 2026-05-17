मामूली विवाद में युवती की हत्या! सिमडेगा में ब्वॉयफ्रेंड ने सिर में मार दी गोली
झारखंड के सिमडेगा में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां 22 साल की एक महिला की उसके ब्वॉयफ्रेंड ने गोली मारकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार, किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। कहासुनी के बाद ब्वॉयफ्रेंड ने गुस्से में आकर गोली मार दी।
झारखंड के सिमडेगा में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां 22 साल की एक महिला की उसके ब्वॉयफ्रेंड ने गोली मारकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार, किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। कहासुनी के बाद ब्वॉयफ्रेंड ने गुस्से में गोली मार दी।
मामला सिमडेगा के कोलेबिरा थाना का है। यहां के नवाटोली गांव में एक महिला और उसके ब्वॉयफ्रेंड के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। इस दौरान गुस्साए प्रेमी ने लड़की के सिर में गोली मार दी। गोली लगने के बाद महिला को तुरंत एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। यहां के डॉक्टरों ने उसे रिम्स के लिए रेफर कर दिया। रिम्स ले जाते समय युवती की रास्ते में ही मौत हो गई।
रिम्स ले जाने के दौरान तोड़ दिया दम
इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान जेबा परवीन के रूप में हुई है। कोलेबिरा के थाना प्रभारी हर्ष कुमार ने बताया कि किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि ब्वॉयफ्रेंड जान लेने पर उतारू हो गया और बंदूक उठाकर युवती को गोली मार दी। गोली लगने के बाद स्थानीय लोगों ने पास के एक निजी अस्पताल में पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने उसे रिम्स ले जाने के लिए कहा। इसके बाद जब घायल युवती को लेकर रिम्स के लिए निकले लेकिन युवती की जान नहीं बचाई जा सकी। रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।
आरोपी की भी हुई पहचान
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि इस घटना के आरोपी की पहचान कर ली गई है। आरोपी ब्वॉयफ्रेंड घटना को अंजाम देने के बाद से फरार चल रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित कर दी है। आरोपी की तलाश की जा रही है।
मरने से पहले दिया बयान
इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि महिला ने मौत से पहले बयान दिया था। आरोपी का नाम बताते हुए महिला ने घटना के बारे में जानकारी दी है। महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर एफआईआर दर्ज कर दी है। पुलिस ने टीम गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए तलाशी अभियान चला दी है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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