girlfriend killed boyfriend over marriage dispute in chatra jharkhand झारखंड में खौफनाक घटना, गर्लफ्रेंड ने ब्वॉयफ्रेंड को चाकू से गोदकर मार डाला; गिरफ्तार, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़girlfriend killed boyfriend over marriage dispute in chatra jharkhand

झारखंड में खौफनाक घटना, गर्लफ्रेंड ने ब्वॉयफ्रेंड को चाकू से गोदकर मार डाला; गिरफ्तार

झारखंड में एक लड़की ने अपने ब्वॉयफ्रेंड को चाकुओं से गोदकर मार डाला। दोनों के बीच शादी को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ा की गर्लफ्रेंड ने अपने ब्वॉयफ्रेंड की जान ले ली।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, चतराSat, 20 Sep 2025 10:48 AM
share Share
Follow Us on
झारखंड में खौफनाक घटना, गर्लफ्रेंड ने ब्वॉयफ्रेंड को चाकू से गोदकर मार डाला; गिरफ्तार

झारखंड में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक लड़की ने अपने ब्वॉयफ्रेंड की चाकू मारकर हत्या कर दी। दोनों के बीच शादी को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद लड़की ने चाकुओं से गोद डाला, जिससे युवक की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है।

मामला चतरा जिले के लावालोंग थाना क्षेत्र का है। यहां के लमटा गांव में मोहम्मद मुंतजिर लातेहार से चलकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। मुंतजिर की उम्र 34 साल थी, जबकि उसकी पार्टनर नूरजहां की उम्र महज 24 साल थी। दोनों के बीच उम्र का फासला ज्यादा था। चतरा मिलने आने के बाद दोनों के बीच शादी को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी का विवाद इतना बढ़ गया कि नूरजहां अपने पार्टनर मुंतजिर के खून की प्यासी हो गई। नूरजहां ने चाकू उठाया और मुंतजिर पर हमला कर दिया। इस हमले में मुंतजिर गंभीर रूप से घायल हो गया।

गंभीर रूप से घायल होने के बाद मुंतजिर को अस्पताल ले जाया गया। यहां से उसे चतरा के सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां से उसकी हालत को देखकर डॉक्टरों ने रांची रिम्स के लिए रेफर कर दिया। रिम्स ले जाते समय रास्ते में ही मुंतजिर ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी नूरजहां को गिरफ्तार कर लिया।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मुंतजिर ने अपनी मौत से पहले पुलिस को बयान दिया था। इस बयान का इस्तेमाल पुलिस ने एफआईआर में किया है। मामले पर बात करते हुए लावालोंग थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा ने बताया कि पीड़ित के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।