'उसके साथ गलत करना चाहता था', रांची में प्रेमी ने शादी की तो प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर करा दी हत्या
रांची पुलिस ने टाटीसिलवे में युवक कमलेश कुमार की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। कमलेश मूल रूप से बिहार के नवादा का रहने वाला था। फिलहाल शादी के बाद अनगड़ा में रह रहा था। वारदात को अंजाम कमलेश की प्रेमिका अगिता देवी ने प्रतिशोध में पति के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया?
रांची पुलिस ने टाटीसिलवे में युवक कमलेश कुमार की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। कमलेश मूल रूप से बिहार के नवादा का रहने वाला था। फिलहाल शादी के बाद अनगड़ा में रह रहा था। वारदात को अंजाम कमलेश की प्रेमिका अगिता देवी ने प्रतिशोध में पति के साथ मिलकर अंजाम दिया था। हत्या को दुर्घटना का रूप देने के लिए कमलेश के शव पर हाइवा चढ़ाया गया। हालांकि पुलिस ने साक्ष्य के आधार पर अगिता देवी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें अनगड़ा के शिवनाथ सिंह, उसकी पत्नी अगिता देवी और कुड़ू निवासी साहिल राजा शामिल है।
पुलिस ने कहा, आरोपियों ने गुनाह कुबूल किया है। इनके पास से हाईवा, स्कूटी आदि बरामद हुए हैं। ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि टाटीसिलवे के मानकी डीपा रिंग रोड किनारे तीन मई को युवक का शव मिला था। शव देखने से प्रतीत हुआ कि चार पहिया वाहन के कुचलने से मौत हुई है। लेकिन पुलिस को शव देखकर ऐसा लगा था कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी काटा गया है, लेकिन घसीटने से ऐसा हुआ था। शव की पहचान कमलेश के रूप में हुई थी। वह अनगड़ा का ही रहने वाला था। एसएसपी राकेश रंजन ने एक टीम का गठन किया। मुख्यालय वन डीएसपी अमर पांडेय के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी कर तीन दिन के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पति से कहा- युवक उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा
रांची के ग्रामीण एसपी ने बताया कि आगिता पहले से शादीशुदा थी। इसके बावजूद अगिता का कमलेश के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। आगिता चाहती थी कि कमलेश शादी न करे और उसका संबंध चलता रहे। इसी बीच कमलेश भी शादी के बाद अनगड़ा में ही रहने लगा था। कमलेश की शादी से नाराज होकर आगिता ने साजिश रची। आगिता ने अपने पति को बताया कि कमलेश नाम का एक लड़का उसके साथ गलत करने की अक्सर कोशिश करता है। यहां पर आगिता ने अपने पति से कमलेश के साथ अपने अवैध संबंध की बात को छुपा लिया। आगिता के पति को लगा कि कमलेश उसकी घर की इज्जत से खेल रहा है। आगिता के बहकावे में आकर उसने कमलेश की हत्या की साजिश रची।
नशा दे बेसुध किया फिर गला दबा मार डाला
आगिता ने कमलेश को अपने घर में बुलाया और उसे नशा देकर बेसुध कर दिया। इसके बाद शिवनाथ सिंह ने गला दबाकर हत्या कर दी। ग्रामीण एसपी ने बताया कि अभियुक्तों ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। शिवनाथ और आगिता देवी ने बताया कि कमलेश की हत्या टाटीसिल्वे के जानुम हाहे स्थिति अपने घर में करने के बाद शव को स्कूटी से कुछ दूर ले गया। फिर हाईवा में रखकर शव को टाटीसिलवे के रिंग रोड मानकीढीपा के पास ले जाया गया। सड़क के किनारे फेंककर शव पर हाइवा का अगला पहिया चढ़ा दिया गया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि इस हत्याकांड का तीसरा आरोपी साहिल शिवनाथ सिंह का खलासी है। उसने शव को ठिकाने लगाने में शिवनाथ और आगिता देवी की मदद की थी।
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