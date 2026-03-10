प्रेमिका ने भाई-बहन संग मिल कर प्रेमी का किया मर्डर, शराब पिलाकर रेता गला, क्या वजह?
सुपरवाइजर विजय और रौशनी देवी के बीच प्रेम प्रसंग था। शादी से इंकार करने पर प्रेमिका ने अपनी बहन व भाई के साथ मिलकर प्रेमी विजय की गला रेतकर हत्या कर दी थी। फिर शव को बाइक में बांधकर एक कुएं में डाल दिया।
रांची पुलिस ने रश्मि कंस्ट्रक्शन कंपनी के सुपरवाइजर विजय दास की हत्या के मामले की गुत्थी सुलझा ली है। सुपरवाइजर विजय और रौशनी देवी के बीच प्रेम प्रसंग था। शादी से इंकार करने पर प्रेमिका ने अपनी बहन व भाई के साथ मिलकर प्रेमी विजय की गला रेतकर हत्या कर दी थी। फिर शव को बाइक में बांधकर एक कुएं में डाल दिया।
दलादली पुलिस ने आरोपी प्रेमिका रौशनी देवी, उसकी बहन सीमा देवी और भाई भूपेश बैठा को गिरफ्तार कर लिया। तीनों की निशानदेही पर पुलिस ने बेड़ो थाना क्षेत्र के टेंगरिया स्थित कुएं से शव बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों के घर से घटना में इस्तेमाल चाकू जब्त किया है। पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। सरायकेला निवासी अजय दास ने दलादली ओपी में तीन मार्च को केस दर्ज कराया था।
ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि रौशनी देवी ने बताया कि विकास के साथ काफी दिनों से उसका प्रेम-प्रसंग था। विकास ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाया। शादी का दबाव देने पर विकास ने इंकार कर दिया। इसके बाद वह अपनी बहन सीमा और भाई भूपेश के साथ विकास की हत्या की साजिश रची।
वह साजिश के तहत 24 फरवरी को विकास को बेड़ो के जरिया स्थित नवनिर्मित मकान में ले गई। वहां पर उसकी बहन व भाई भी मौजूद था। सभी ने मिलकर एक साथ शराब पी, जिससे विजय नशे की हालत में था। मौका पाकर रौशनी ने विजय का चाकू से गला रेत दिया। इसके बाद उसके पेट में भी चाकू मारा, जिससे विजय की मौके पर ही मौत हो गयी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें