ब्वॉयफ्रेंड और 3 दोस्तों ने मिलकर किया रेप, पाकुड़ में 4 गिरफ्तार

Hindi Newsझारखंड न्यूज़girl raped by boyfriend with 3 friends in pakur
Sun, 23 Nov 2025 08:38 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, पाकुड़
झारखंड में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के पाकुड़ जिले में 17 साल की एक लड़की के साथ उसके नाबालिग ब्वॉयफ्रेंड और उसके तीन दोस्तों ने कथित तौर पर गैंगरेप किया। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से तीन नाबालिग हैं। उन्होंने बताया कि यह घटना गु देर रात की है जो महेशपुर पुलिस थाना क्षेत्र में घटी।

महेशपुर पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि आदिवासी लड़की ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया है कि वह और उसका ब्वॉयफ्रेंड एक मेले से लौटते समय बृहस्पतिवार देर रात एक खेत में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लड़की ने दावा किया कि थोड़ी देर बाद, उसके ब्वॉयफ्रेंड ने अपने तीन दोस्तों को बुलाया और उन सभी ने बारी-बारी से खेत में उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बताया कि उसने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम सहित सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
